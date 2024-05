Hun er truet på sit liv efter TV 2-dokumentar om organiseret kriminalitet. Dokumentaren vises alligevel

Morgensamling begynder i havet og slutter i luften og kommer i mellemtiden blandet andet rundt om både vigtige sms’er, moskeer og udviklingen i Israel.

Eksperter: Heunicke har vildledt Folketinget

Vi lægger ud med sagen om tilladelser til danske virksomheder til at forurene havområder. En sag, hvor miljøminister Magnus Heunicke (S) ser ud til at være kommet på glatis.

Heunicke har flere gange afvist, at ministeriet har handlet ulovligt i sagen, mens han har været minister, blandt fordi man har sikret sig hos EU-Kommissionen, hvilket han har oplyst Folketinget. Men den ”tilladelse” er altså ikke korrekt, konkluderer eksperter, som over for DR kalder det at vildlede Folketinget.

Oplysningen er den nyeste i en række historier fra DR om, hvordan Miljøministeriet har banet vej for, at virksomheder som Cheminova også fremover kan få lov til at pumpe miljøfarlige stoffer ud i havområder, der allerede er for forurenede.

Ministre og topembedsmænd skal gemme sms’er i 25 år

Vi bliver lidt i dansk politik, for mange husker nok stadig minksagen under coronakrisen og de sms’er, man ikke kunne finde i statsminister Mette Frederiksen (S) og embedsmænds telefoner. Dengang var deres telefoner sat til systematisk at slette sms’er efter 30 dage.

Ifølge Politiken skal beskeder, som Mette Frederiksen, ministre og topembedsmænd sender fra deres tjenestetelefoner i dag, fremover gemmes og lagres i 25 år. Det fremgår af et nyt sæt retningslinjer om statslige myndigheders opbevaring af sms-beskeder og andre chattjenester, der er lagt frem af Justitsministeriet.

Lektor: Antallet af tydelige moskéer i byrummet vil stige

Skal vi vænne os til langt flere moskeer i bybilledet? Ja, siger lektor i mellemøststudier på Syddansk Universitet Helle Lykke Nielsen.

Ifølge en opgørelse fra 2020 var der i alt 11 tydelige moskéer i bybilledet i blandt andet København og i Aarhus. Det tal vil stige, mener lektoren, som i Kristeligt Dagblad beretter, hvordan muslimske kræfter i årevis har samlet midler til at bygge nye, men særligt renovere, udbygge og udsmykke, moskéer. Fortsætter den udvikling, vil der om fem år være omkring yderligere 10 store moskéer med minaret, kuppel eller andre islamiske udsmykninger.

Hovedkilde vil bremse dokumentar om kriminalitet

Vi skal videre til en sag, der kunne være plottet i en spændingsserie. Men der er tale om virkelig organiseret kriminalitet og dødstrusler. Den absolutte hovedperson i en ny dokumentarserie, ”Den Sorte Svane”, der vises på TV2 fra i dag, er efter politiets vurdering” alvorligt” truet på livet som direkte konsekvens af sin medvirken. Det skriver Berlingske.

Der er tale om en 36-årig kvindelig jurist, som har forsøgt at få nedlagt forbud mod, at TV 2 viser de skjulte optagelser, hun har lavet på grund af sin fortid som rådgiver for organiserede kriminelle grupperinger. Østre Landsret afviste i går et forbud mod at vise dokumentarserien. Dokumentaren afslører ifølge TV 2, at blandt andre jurister i nogle tilfælde bryder loven og arbejder med kriminelle.

Tre korte fra udlandet

FN's Sikkerhedsråd samles i dag til et hastemøde efter Israels dødelige angreb mod Rafah i det sydlige Gaza søndag, hvor 45 palæstinensere er meldt dræbt i forbindelse med både angrebet og den efterfølgende brand i en teltlejr med fordrevne civile.

Papua Ny Guinea vil evakuere landsbyer med i alt 7900 indbyggere på grund af en risiko for jordskred, der allerede har kostet 2000 mennesker livet.

landsbyer med i alt 7900 indbyggere på grund af en risiko for jordskred, der allerede har kostet 2000 mennesker livet. Tornadoer og storme, som har ramt flere delstater i USA, har kostet i alt 21 mennesker livet og ventes at rykke til landets østkyst, til blandt andet New York.

Sjælden ynglefugl får unger i Danmark

Mellemflagspætten har for første gang i 65 år fået unger i Danmark. Det er sket i Draved Skov i Sønderjylland, hvor fuglen har boet siden 2011. (Arkivfoto). Foto: Hanne Og Jens Eriksen/Ritzau Scanpix

Vi lander dagens Morgensamling med en fuglenyhed. For første gang i 65 år har den sjældne ynglefugl Mellemflagspætten fået unger i Danmark. Det er sket i den kommende nationalpark i Draved Skov i Sønderjylland, hvor et spættepar har hjemme. Det skriver Naturstyrelsen Vadehavet i en pressemeddelelse. Det er første gang siden 1959, at den sjældne fugl med den røde isse med sikkerhed har fået unger i Danmark.