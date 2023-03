Hundreder paller med værnemidler kan blive kasseret i Syddanmark

Tre år efter at den første store nedlukning i Danmark blev en realitet som følge af coronaepidemien, står regioner nu tilbage med mundbind, engangshandsker og heldragter, som de ikke kan få brugt.

Senest er det Region Syddanmark, som forventer at brænde inde med værnemidler for 35 millioner kroner. Det skriver TV Syd.

Regionen skriver i et svar til mediet, at værnemidlerne ikke kan nå at blive brugt, inden holdbarhedsdatoen udløber.

Region Syddanmark har hundredvis af paller opmagasineret.

Meldingen kommer, efter at et flertal i Region Hovedstadens forretningsudvalg tidligere på ugen besluttede, at mere end 9300 paller skal destrueres.

Også her er årsagen, at holdbarhedsdatoen er udløbet. Det skrev TV 2 Kosmopol. Det vides ikke, hvad den samlede pris på pallerne er.

Til TV Syd oplyser Region Syddanmark lørdag, at de per 31. december 2022 havde værnemidler på lager, som havde en samlet værdi af 108 millioner kroner.

Det vil sige, at det er en tredjedel af lageret, der står til at skulle kasseres. Det svarer til konkret 484 paller.

Regionen oplyser til mediet, at den arbejder for at finde "den for regionernes økonomi og miljøet mest bæredygtige løsning", hvor værnemidlerne ikke skal sendes til forbrænding.

Men "på nuværende tidspunkt er det dog sandsynligt, at en stor andel af de udløbne værnemidler vil blive sendt til forbrænding til energiudnyttelse". Det skriver regionen videre i svaret.

Ifølge TV Syd undersøger Region Syddanmark også muligheder for at donere værnemidlerne til udlandet. Det kræver dog under alle omstændigheder en godkendelse fra Sundhedsministeriet.

