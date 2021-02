Hundredtusinder af borgere bliver spurgt om hvordan de har det

Stor undersøgelse skal klarlægge, hvordan danskerne har det sundhedsmæssigt. 300.000 borgere bliver spurgt.

Fredag ligger der en besked i e-boksen eller et brev i postkassen hos 300.000 danske borgere med overskriften "Hvordan har du det?"

Det er et af de spørgsmål blandt en lang række andre sundhedsspørgsmål, der bliver stillet i Danmarks største sundhedsundersøgelse, der indledes fredag.

Det oplyser Danske Regioner i en pressemeddelelse.

Afsenderen er Danske Regioner, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed. Baggrunden er, at de gerne vil vide noget mere om, hvordan borgene i Danmark har det.

Svarene skal blandt andet hjælpe sundhedsvæsenet med at målrette hjælpen til borgerne.

Og jo flere, der svarer, jo bedre, er det, siger formanden for Danske Regioner, Stephanie Lose, i meddelelsen.

- Resultatet af undersøgelsen er en uvurderlig viden, som regionerne sammen med staten og kommunerne kan bruge konstruktivt.

- Svarene er vigtige for at kunne sætte ind både nationalt og lokalt med målrettede sundhedstilbud, forebyggelse og særlig hjælp til udsatte grupper, siger Stephanie Lose.

Deltagerne er tilfældigt udvalgt, og det er frivilligt, om man vil deltage. Svarfristen er 12. maj.

Det er fjerde gang, at danskernes sundhed bliver undersøgt så omfattende, som tilfældet er. Det skete første gang i 2010 og sidenhen i 2013 og 2017.

Ifølge Danske Regioner viste resultat fra 2017, at det haltede med danskernes sundhed. Over halvdelen af de voksne respondenter var overvægtige, og flere unge var blevet rygere og havde et højt stressniveau.

Det er meningen, at svarene skal give mulighed for at igangsætte lokale projekter og lignende, der kan hjælpe på danskernes sundhed og trivsel.

Undersøgelsen i 2017 var blandt andet med til at få Roskilde Kommune til at etablere et såkaldt Mandefællesskab for mænd over 60 år.

Det viste sig nemlig, at andelen af især mandlige borgere, der havde sjælden kontakt med familie og venner var steget med 50 procent på syv år.

Resultaterne fra dette års undersøgelse bliver lagt frem i marts 2022.

/ritzau/