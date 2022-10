Hurtigfærger på Kattegat sænker farten for at spare brændstof

Der bliver lidt færre færgeafgange mellem Aarhus og Sjællands Odde, og samtidig skruer hurtigfærgerne ned for farten for at spare på brændstoffet.

Det er en konsekvens af de stigende energipriser, forklarer kommunikationschef Jesper Maack fra rederiet Molslinjen A/S.

- Vi sejler en smule langsommere på overfarten for at spare på de dyre dråber, og så har vi valgt at tage et par af de tyndeste afgange ud af sejlprogrammet, siger han.

Fra uge 43 dropper således Molslinjen den sidste dobbelttur mellem Aarhus og Sjællands Odde torsdag og fredag aften.

Samtidig har hurtigfærgerne sat farten ned for at spare brændstof. Det betyder også, at overfartstiden øges med fem minutter fra 75 til 80 minutter.

- Det betyder faktisk mere, end man lige skulle tro. En hurtigfærge er et stort skib, og det betyder noget for forbruget af brændstof, hvor hurtigt det skal op i fart.

- Så bare ved at lægge fem minutter oven i sejltiden sparer vi fire procent årligt på energiomkostningerne. Det bliver til adskillige millioner kroner på et år, siger Jesper Maack.

Den øgede overfartstid er blevet indført, og ifølge kommunikationschefen er det blevet vel modtaget af kunderne.

Også en anden rute, som Molslinjen A/S betjener, trimmer sejlplanen i lyset af de stigende priser på brændstof.

Det er ruten mellem Esbjerg og Fanø. Her er antallet af afgange er også blevet reduceret.

Desuden er der skruet lidt ned for farten, så overfartstiden er øget med cirka tre minutter hver vej, oplyser kommunikationschefen.

Prisen på en færgebillet mellem Esbjerg og Fanø kommer også til at stige fra midten af oktober.

Molslinjen A/S står også for at sejle til og fra Bornholm og driver Bornholmslinjen på kontrakt med staten.

Her er der ikke indtil videre lagt op til ændringer som følge af energipriserne.

Det kan dog ikke udelukkes, at prisen for at sejle til Bornholm på sigt vil stige, lyder det fra kommunikationschefen.

- Vi ser på muligheden for et olietillæg, men fordi vi skal kigge på omkostningerne set over et år, vil det i givet fald først kunne træde i kraft i 2024, siger Jesper Maack.

/ritzau/