Hurtigt udfasede F-16-fly åbner for donation til Ukraine

Danmark udfaser Flyvevåbnets F-16 fly to år tidligere end planlagt - i 2025 frem for 2027.

Det skriver DR, efter at Forsvaret har meddelt det til Folketinget.

Det bringer en dansk donation af kampflyene tættere på, siger fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) til mediet.

Fremrykningen sker, som følge af at Forsvarets nye afløsere, F35-kampflyene, kommer hurtigere på plads.

Danmark har forpligtet sig til at uddanne ukrainske piloter, og det hænger sammen med den eventuelle donation af F-16-flyene.

- Når vi nu er gået det skridt, at vi går i gang med en trænings- og efteruddannelsesindsats for de ukrainske piloter, så kommer vi også til at forholde os til, hvorvidt vi skal lave en konkret donation til Ukraine af de danske F-16-kampfly, og hvor mange det skal være, siger han.

Træningen af de ukrainske piloter ventes at tage seks til otte måneder, og flyene kommer derfor til at være på dansk jord indtil 2024.

Men beslutningen om at donere flyene til Ukraine kan tages før det, betoner Troels Lund Poulsen til DR.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, har længe ført en aktiv kampagne for at få Vesten til at donere kampfly til Ukraine.

Polen er gået forrest med at donere fire MiG-29-kampfly.

Senest har USA givet allierede tilladelse til at donere de amerikansk producerede F-16-fly til Ukraine, skriver DR.

Danmark har 43 F-16-fly, hvoraf 30 er i brug.

Regeringen har talt åbent om muligheden for at donere kampfly til Ukraine, men den endelige beslutning udestår stadig.

Sidste år besluttede Danmark ellers at forlænge F-16-flyene til 2027 for at kunne opretholde et beredskab til at afskrække Rusland. Nu kommer erstatningen tidligere, og det forbedrer muligheden for en donation.

