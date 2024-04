Hurtigt voksende salmonellaudbrud kan føre til flere smittede

Et udbrud af salmonella i midten af marts har ført til, at 40 danskere over hele landet er blevet smittet.

Der vil formentlig også komme flere smittetilfælde.

Det fortæller Statens Serum Institut (SSI) til TV 2.

- Udbruddet er hurtigt voksende, så vi kan være bekymrede for, at der vil komme flere tilfælde i den kommende tid, siger Luise Müller, der er epidemiolog ved SSI til TV 2.

SSI oplyser desuden, at knap en tredjedel af de smittede har været indlagt.

Af hensyn til ordningen om beskyttelse af data (GDPR) kan SSI ikke fortælle konkret, hvorfor de smittede har været indlagt.

Blandt de syge er 24 mænd og 16 kvinder. Patienterne er mellem 0-83 år.

Af de 40 er 16 fundet i Region Hovedstaden. Derudover er syv fra det midtjyske, tre fra det nordjyske, seks fra Region Sjælland og otte fra Region Syddanmark.

SSI, Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet efterforsker i øjeblikket smitteudbruddet.

Foreløbige undersøgelser tyder på, at smittekilden er hakket kød, der er blevet solgt i supermarkeder.

Det skrev SSI i en pressemeddelelse mandag.

Ifølge Luise Müller har alle de smittede spist kød, og flere har smagt på farsen, inden den er blevet tilberedt. Det fortæller hun til TV 2.

Derfor opfordrer SSI til, at man er ekstra opmærksom på de generelle anbefalinger for god køkkenhygiejne.

- Det er vigtigt, at man gennemsteger hakket kød, holder det spiseklare adskilt fra det rå kød og lader være med at smage på det rå kød, lyder anbefalingen.

Salmonella er en bakterie, der forårsager salmonellose: en mave-tarminfektion, som især er karakteriseret ved diarré og generel utilpashed.

Smitte sker næsten udelukkende via mad.

Fra man er smittet, til man får symptomer, kan der gå mellem 6 og op til 72 timer.

Salmonellabakterien fundet hos de smittede er af typen Typhimurium.

Den er tidligere fundet i kød fra kvæg og svin samt i udenlandske fjerkræprodukter. Typhimurium har tidligere givet anledning til sygdomsudbrud.

