Hus Forbi risikerer at lukke: Flere sælgere vil blive tvunget ud i tyveri eller prostitution

I dag begynder en retssag, som mange har ventet på siden 2016, da 17-årige Emilie Meng forsvandt fra Korsør Station. Et halvt år senere blev hun fundet dræbt i en sø ved Borup på Sjælland.

En 33-årig mand er anklaget for voldtægt af og drabet på Emilie Meng. Derudover er han blandt andet anklaget for langvarig frihedsberøvelse og voldtægt af en 13-årig pige i Kirkerup samt overfald på en 15-årig pige i Sorø.

Manden nægter sig skyldig i størstedelen af anklagerne, men erkender dele af anklagerne i sagen om den 13-årige pige fra Kirkerup, skriver DR. I Korsør, hvor Emilie Meng var fra, har sagen haft en enorm betydning for lokalbefolkningen. Det siger Preben Petersen, der er journalist i området, til Kristeligt Dagblad:

"At sagerne kommer i retten, og at der måske er en person, der ender bag tremmer, vil hjælpe mange mennesker i Slagelse Kommune."

Hus Forbi er truet

Mens en Hus Forbi-avis engang kun kunne købes kontant, bliver 7 ud af 10 hjemløseaviser i dag betalt med appen Mobilepay. Men det stopper den 16. juni, har Danske Bank, der står bag betalingsappen, meddelt. For de kan ikke længere forsvare, at salget af Hus Forbi foregår uden personlig registrering af hensyn til hvidvaskningsloven. Det skriver Politiken.

Hvis det ikke længere bliver muligt at betale med sin smartphone, vil det true avisen på dens eksistens. Og det vil få store konsekvenser for de mest udsatte sælgere, der ifølge formanden for foreningen Hus Forbi, Simon Nielsen, "vil blive tvunget ud i tyveri eller prostitution for at overleve".

Stadig ingen beviser for canadiske kostskolegrave

Det var en frygtelig nyhed, der gik verden rundt, da der i 2021 ved flere kostskoler i Canada blev fundet umærkede grave med jordiske rester, som formentlig stammede fra skolernes børn. I tiden efter var landet præget af sorg, og flere kirker blev brændt i protest, da skolerne primært var drevet af den katolske kirke.

Men som Kristeligt Dagblad skrev i februar, byggede historien på misforståelser og falske påstande. Nu oplyser en talsperson fra et canadisk ministerium, at landet har brugt, hvad der svarer til 40 millioner danske kroner, til bare at undersøge én af skolerne. Og der er stadig ikke fundet en eneste grav.

Matematikundervisning skal tilbage til kernen

De seneste år har gymnasielærere mærket en udvikling. Flere elever begynder på gymnasiet uden at kunne finde ud af hel basal matematik. Især brøkregningen halter. Ikke fordi eleverne er dumme, men fordi de ikke har lært det.

Nu fortæller undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) til Berlingske, at han vil have computeren ud af klasselokalerne, og at matematikundervisningen i både folkeskolen og gymnasiet skal tilbage til fagets kerne. Det vil blive afspejlet i de kommende læreplaner, siger han og understreger, at det ikke er folkeskolens opgave at forberede eleverne til gymnasiet. For alle skal ikke på gymnasiet.

Landets største jernalderlandsby graves frem

I Midtjylland ligger Danmarks største jernalderlandsby "Hedegaard" under den jyske muld, men nu er den begyndt at titte frem. For udgravningen af landsbyen er netop begyndt.

Det er arkæologer fra Moesgaard Museum, Museum Midtjylland og Horsens Museum, der står for udgravningen af området. Stedet kaldes et af Skandinaviens rigeste gravpladser, da det blandt andet er fyldt med grave og våben fra omkring Kristi fødsel. Til DR fortæller museumsinspektøren fra Museum Midtjylland, at stedet "nok skal vise sig at være helt centralt for vores historiske udvikling".