Husejere bør sikre løse genstande mod blæst og regn

Flere steder har vindstød af stormstyrke allerede anrettet skader på biler og huse, og med udsigten til fortsat kraftig blæst og masser af regn er der grund til at frygte, at der er mere i vente de kommende dage.

Derfor opfordrer Anne Gade Slothuus, der er forsikringsekspert hos Forsikringsoplysningen, husejere til at gå en tur rundt om huset og tjekke, at der ikke ligger løse genstande, som kan blive taget af vinden.

- Det er jo altid en god idé at sikre sit hjem og sin grund, når der er optræk til voldsomt vejr. Lige nu er det nok specielt de ting, vi bruger om sommeren, som det kan være relevant at kigge på.

- Det vil typisk dreje sig om havemøbler og trampoliner, som man skal sørge for at få stablet eller bundet fast. Det er ikke kun irriterende at skulle hente dem i naboens have, men de kan jo også forårsage skader på vejen derhen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hun opfordrer også til at tjekke, at vinduer og døre er lukket forsvarligt.

- Det er særligt vigtigt at huske at lukke vinduerne. Man er nemlig ikke dækket af sin forsikring, hvis der kommer vand ind i huset igennem et åbentstående vindue, siger hun.

Det voldsomme vejr, der plager store dele af landet lige nu, er givetvis kommet bag på dem, der er på ferie i udlandet. Derfor kan det være fornuftigt at bede venner eller bekendte om at stormsikre det tomme hus.

- Hvis man er på ferie, kan man høre naboerne, om de har mulighed for at gå en runde og tjekke, om noget bør sikres yderligere, og om døre, vinduer og porte er lukket, siger hun.

Det kraftige blæsevejr har allerede fået en række træer til at give efter. Derfor bør man også sikre, at ens bil holder i tilpas afstand fra større træer.

/ritzau/