Husker du historien om Ingrid, der mistede kontakten til sine tre sønner? Her er årets mest populære artikler

1: 85-årige Ingrids tre sønner har brudt med hende: Jeg syntes, vi havde en god familie

Ingrid Jørgensen er en af de danskere over 75 år, som har oplevet, at hendes voksne børn har brudt med hende. Modelfoto. Foto: Foto: Megan Jelinger/Reuters/Ritzau Scanpix.

Da Ingrid for knap 20 år siden blev enke, bemærkede hun, at hendes ene søn virkede anderledes.

”Jeg syntes nogle gange, at han talte til mig, som om jeg var en hund. Han udtrykte sig hårdt og bandede, når han ikke syntes, jeg forstod, hvad man mente.”

Den dårlige relation til den ene søn smittede af på forholdet til de to andre sønner, og i dag er hun en af de danskere over 75 år, der ikke har kontakt til sine børn. Hun har forsøgt at række hånden ud, men da hun en dag i håb om at kunne tale med sin ene søn, kørte forbi hans sommerhus, sagde han: “Skrid”. Nu har psykologen rådet hende til at lade det fare.

”Jeg prøver ikke at tænke for meget på det, når jeg er alene. Det gør for ondt, og jeg kommer bare til at græde, men det er ikke let at styre sine tanker,” sagde hun i en artikel i Kristeligt Dagblad i foråret. Artiklen er årets mest læste.

2: Anders Petersen var en af landets mest anerkendte sociologer. Hans død kom som et chok for alle

Anders Petersen blev kun 48 år. Han var en af landets mest anerkendte sociologer, der blandt andet forskede i det, han kaldte nutidens præstationssamfund – med depression og angst som de triste konsekvenser på individplan. At han selv skulle blive ramt af en depression, havde ingen set komme – heller ikke ham selv. Foto: Foto: Julie Meldhede Kristensen.

I april 2022 blev Anders Petersen indlagt. Og det var i virkeligheden først dér, det for alvor gik op for Susanne Sehested Petersen, at hendes mand var virkelig syg.

Da hun en dag var kørt ombord på færgen mod Sjælland for at besøge sin mand på det psykiatriske hospital, modtog hun en sms fra ham, der fik alarmklokkerne til at ringe. Han skrev, at hun skulle tage hjem igen og passe godt på drengene.

Anders Petersen var en af landets mest anerkendte sociologer. Han forskede i skyggesiderne ved præstationssamfundet, hvor angst og depression er blevet folkelidelser. Han blev selv syg med en depression, og i maj 2022 tog han sit eget liv. Efter eget ønske har hans familie fortalt om tabet og tiden efter.

3: Psykiater Mariann Stenberg fik et knus af sin drabsmand, inden han pludselig vendte tilbage for at dræbe

"Mariann var rolig og afdæmpet, men der er ingen tvivl om, at hun så tingene, som de var, og hun var ærlig også over for patienterne," siger en kollega. Foto: Foto: Privatfoto

Det er en tragedie og et paradoks, at netop retspsykiater Mariann Stenberg blev dræbt af en vred patient. For hun var en person, som selv retspsykiatriens ofte uvillige patienter faktisk godt kunne lide. Hun var myndig og havde også respekt for andre. Hun var klog, fagligt og på livet, og det kunne mærkes af de mennesker, hun mødte.

En julidag ved frokosttid blev Mariann Stenberg dræbt af knivstik på sin arbejdsplads på ambulatoriet, der ligger i Brøndby ved København. Drabet blev begået af en 41-årig mand, som var hendes patient. To andre medarbejdere blev såret. Ifølge TV2 er det ottende gang siden 2012, at ansatte i sundhedssystemet er blevet dræbt af patienter, der har modtaget psykiatrisk behandling. Nekrologen over Mariann Stenberg var årets tredje mest læste artikel.

4: Sørine Gotfredsen: Vingegaards forældre viser misforholdet mellem det afbalancerede liv og det medieoppiskede liv

Jonas Vingegaards forældre, Karina og Claus Vingegaard, som onsdag var med i DR's Aftenshowet, mindede os om kultursammenstødet mellem Mediedanmark og det øvrige Danmark, skriver Sørine Gotfredsen. Foto: Foto: DR

“Der er ingen tvivl om, at Jonas Vingegaards forældre er stolte af deres søn, der nu for andet år i træk har vundet Tour de France,” skrev Sørine Gotfredsen i sommers.

Men hun mistænker også forældrene for at finde al det postyr, der følger med sejren, en lille smule latterlig.

Den mistanke opstod, da forældrene samme dag, som Jonas Vingegaard blev hyldet i København, optrådte i Aftenshowet på DR.

“Jonas Vingegaards forældre lignede onsdag aften to mennesker, der mest optræder på tv af høflighed, og som sikkert priser sig lykkelige for, at der nu går et helt år, før de skal møde op igen,” skrev Gotfredsen.

5: Underviser om studerendes mentalitet: "Universitet skal være en udfordring. Hvis det føles utrygt, er der noget, de ikke har forstået"

Siff Pors er undervisningsadjunkt ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk ved Københavns Universitet siden 1991. Foto: Foto: Privatfoto.

Da Siff Pors, undervisningsadjunkt på Københavns Universitet, fik sine studerende til at evaluere undervisningen, udtrykte 13 ud af 28, at de var utilfredse med, at hun stillede krav til dem.

De mente blandt andet, at det var utryghedsskabende og grænseoverskridende, at hun stillede spørgsmål til nogen, der ikke havde markeret sig ved håndsoprækning. Men det huede ikke underviseren.

“Det er problematisk, at unge mennesker er blevet så sarte, at de ikke kan tåle at blive konfronteret med krav,” sagde Siff Pors i et interview.

6: Teologistuderende: Det er indlysende, hvorfor diagnosen er så eftertragtet i vores tid

Afviger man fra det perfekte, kandiderer man til en diagnose, skriver teologistuderende. Foto: Foto: Jenny Kane/AP/Ritzau Scanpix.

I løbet af de seneste år, er der sket en stigning i antallet af mennesker, der får en diagnose. Og det er der én særlig grund til: Diagnosen fungerer nemlig både som en social og personlig syndsforladelse.

Det mener teologistuderende Asger Juhl, der er overbevist om, at diagnosekulturen udspringer fra det kristne syndsbegreb.

“Jeg vil ikke sætte spørgsmålstegn ved diagnosernes legitimitet, jeg vil bare konstatere, at diagnoser altid er baseret på relative variabler. Ellers skulle ethvert menneske diagnosticeres med det ene eller det andet, medmindre der – mig ubekendt – findes perfekte mennesker,” skrev han i et debatindlæg i marts.

7: Min mor sov ikke "stille ind". Lad os finde på noget mindre tåbeligt at sige til hinanden

Døden er voldsom, men det afspejler vores sprog ikke, skriver rektor, der mistede sin mor i foråret. Arkivfoto fra en begravelse i Nørre Uttrup Kirke nær Aalborg. Foto: Foto: Kristian Djurhuus/Ritzau Scanpix.

Da Ulrik Bak Nielsens mor døde, 77 år, sov hun ikke stille ind. I timerne efter hendes død sad familien og ventede på forløsningen. På den der følelse af det smukke og saglige farvel. Men det udeblev. I stedet sad de tilbage helt ude af stand til at begribe, hvad de lige havde overværet. Det havde været voldsomt.

Ulrik Bak Nielsen mener, at vi parfumerer sproget, vi bruger om døden.

“Sorgen og savnet bliver ikke mindre af at opfinde udtryk som ‘hun fik fred’ eller ‘hun sov stille ind’. Lad os finde på noget andet at sige til hinanden, så vi i det mindste selv tror på det,” skrev han i et debatindlæg.

8: Kan gamle kaffebønnerester være enden på Parkinsons sygdom og demens?

Til venstre er en sund og rask hjerne. Til højre er en, som er ramt af demens. Det ses ved, at der er store klynger af sammenklumpede proteiner (de sorte plamager). Forskere mener nu, at kaffe kan blive nøglen til at kurere blandt andet demens. Billedet er ikke fra det omtalte laboratorieforsøg. Foto: Genrefoto: Timothy Rittman/AFP/Ritzau Scanpix.

Når man taler om invaliderende sygdomme som Parkinsons sygdom og demens, er bønnerester fra en kaffekværn nok ikke lige det, man først tænker på som en eventuel kur.

Ikke desto mindre er det i netop de baner, forskere fra Texas Universitet i El Paso har tænkt. I et laboratorieforsøg har de påvist, at mikroskopiske partikler, som er blevet fremstillet ud af rester fra kværnede kaffebønner, kan være nøglebæreren, når det kommer til at kurere de to lidelser, som typisk rammer ældre mennesker. Og ifølge forskerholdets leder, kan der være tale om en decideret gamechanger.

9: Farmødre er måske ikke lige så populære som mormødre. Men de kan tage det anderledes roligt

Googler man ordet mormor, får man en million flere hits, end når man googler farmor. . Foto: Foto: Mads Jensen/Ritzau Scanpix.

Det kan godt være, at mormødre er mere populære end farmødre. Men det er ikke altid bedst at være de mest populære.

Det gik op for Kristeligt Dagblads journalist Tine Maria Winther, som selv er farmor, da hun en dag i Føtex Food så nogle færdigretter med navnet “Mormors køkken”. For mens retterne sikkert skulle emme af barndomsminder og måltider frembragt fra bunden, lignede det mest af alt fifty shades of brown.

“Men så slog det mig, at den suppedas må mormødrene selv rode sig ud af, for med berømmelse følger ansvar, og mormødre er meget mere vant til ros og rampelys, end vi farmødre er,” skrev hun i oktober i en klumme.

10: Danske børn smider bleen senere og senere: Det går ud over børnenes selvværd

Bleer er i dag mere absorberende og nemmere at skifte, end de nogensinde har været før. Det kan være en del af forklaringen på, hvorfor børn bruger ble i længere tid, mener sundhedsplejerske. Arkivfoto. Foto: Erik Jepsen/Ritzau Scanpix

I dag smider danske børn bleen senere end nogensinde før. De fleste er mellem tre og fire år, når de bliver renlige om dagen, selvom de fysiologisk er klar til det før. Men jo senere børnene bliver renlige, desto sværere er det for dem at smide bleen.

Når danske børn smider bleen senere end nogensinde før, skyldes det blandt andet, at forældre er bange for at træde ved siden af. Det kunne man læse i avisen i juli.

“I 1990’erne blev børn renlige meget tidligere, og man havde en opfattelse af, at det kunne være omsorgssvigt, hvis barnet som fireårig ikke var renligt. I dag er det nærmest det modsatte, der gør sig gældende. Det er et tegn på, at forældrene faktisk er for omsorgsfulde,” sagde børnepsykolog Birgitte Meldgaard Larsen.