To husstande har betalt varmecheck tilbage efter fejl

To husstande har indtil videre frivilligt tilbagebetalt den varmecheck, de ved en fejl har modtaget som følge af en myndighedsfejl.

Det oplyser Energistyrelsen i en mail til Ritzau.

Muligheden for at tilbagebetale den økonomiske håndsrækning har været der siden 30. marts som følge af en tidligere sag om fejl i BBR-registret.

Grundet fejlen havde mere end 10.000 husstande fejlagtigt fået hjælp til at betale de høje energiregninger. Det kom frem i februar.

Der var tale om et engangsbeløb på 6000 kroner, som i august 2022 blev udbetalt til godt 411.000 husstande.

Otte husstande har siden da bedt om at få tilsendt en faktura. Heraf har to husstande betalt.

To af fakturaerne er desuden forældede. De har nemlig overskredet betalingsfristen på 30 dage.

Imens er der fire fakturaer, som endnu ikke er betalt.

De uberettigede udbetalinger skete, fordi oplysninger i BBR-registret enten var forældede eller forkerte. Det betød, at flere borgere stod registreret med gasfyr, selv om de for længst havde udskiftet dem.

Husstandene, som ved en fejl har fået en økonomisk håndsrækning, er ikke tvunget til at betale beløbet tilbage, når der er tale om en myndighedsfejl.

Sagen om fejl i BBR-registret er dog ikke den eneste.

Mandag er det ligeledes kommet frem, at også 13.800 husstande har fået udbetalt en varmecheck, selv om de ikke skulle. Det skyldes fejl i beregning af indkomst.

Fejlen betyder, at en række husstande har fået udbetalt varmechecken, selv om husstandens samlede indkomst i 2020 oversteg 650.000 kroner. Der er blevet udbetalt cirka 83 millioner kroner for meget ifølge Energistyrelsen.

Derudover er supplerende ansøgningsrunde for at få økonomisk hjælp netop blevet lukket. Det skete 10. maj, hvorefter det ikke længere har været muligt at søge.

I runden af Energistyrelsen modtaget 34.000 ansøgninger. Men udbetalingerne vil blive forsinket på grund af den aktuelle sag om fejludbetalinger. Det skrev styrelsen i en pressemeddelelse mandag formiddag.

/ritzau/