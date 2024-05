Digt og blomster som modreaktion på knivdrab på 15-årig i Husum

Flere hundrede borgere er mødt op til fakkeloptog i Husum søndag aften.

De fremmødte ønsker at sende et signal om, at våben og vold ikke har nogen plads i bydelen, efter at en 15-årig blev knivdræbt onsdag.

Initiativtageren bag arrangementet, Tanwir Ahmad, er overvældet over det store fremmøde, siger han til Ritzau.

- Især sammensætningen af fremmødet. Det er ikke kun forældre og bedsteforældre, der er også stor tilslutning fra de unge.

- Fakkeloptoget er vores reaktion som Husum borgere. Det er vores menneskelige reaktion, fordi vi er ramt.

Optoget begyndte ved busstoppestedet Åfløjen og slutter på Husum Torv med et digt.

Digtet sætter ord på det at miste, og hvilken følelse det kan efterlade, siger Tanwir Ahmad.

- Det har været en meget, meget stille manifestation, hvor der ikke har været mange taler, siger Tanwir Ahmad.

Kun moren til den 15-årige har sagt et par ord, mens mange medbragte blomster for at mindes den dræbte.

Den 15-årige dreng blev dræbt ved busstoppestedet på Frederikssundsvej ud for Humlebjerg. Her ankom han med en bus, og da han stod af, blev han overfaldet og stukket i brystet med en kniv.

Den sårede dreng løb væk fra gerningsstedet og faldt om ved Åfløjen, som ligger i nærheden. Politiet mistænker en 14-årig dreng for at have ført kniven.

Fredag blev en 15-årig dreng desuden varetægtsfængslet i sagen. Han er fængslet for grov vold.

/ritzau/