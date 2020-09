Kan man dø værdigt i Danmark? Vil Norge redde sine gamle kirker? Og hvad har EU tænkt sig at gøre ved flygtningekrisen?

Her samler Kristeligt Dagblad nogle af dagens vigtigste historier om tro, etik, eksistens og de værdikampe, der foregår i ind- og udland

I dag vil man kunne læse om EU's flygtningepolitik i samtlige aviser, for det er i dag, at EU-komissionen fremlægger sin længe ventede plan for fremtiden.

I fem år har de europæiske lande forsøgt at lave et fælles migrationssystem, og nu, mens gløderne fra den nedbrændte Moria-lejr på den græske ø Lesbos stadig ulmer, er tiden endelig kommet til at sætte kursen for fremtidens europæiske asylpolitik.

I samme vending sender Danmark sin nye migrationsambassadør til EU for at overbevise både EU og mindst ét nordafrikansk land om, at asylcentre skal flyttes ud af Europa. En umulig mission? Det kan du læse om på forsiden af dagens Kristeligt Dagblad.

Uanset fremtidens hypotetiske scenarier bør EU og Danmark også træde til nu i forhold til de 12.000 flygtninge, der er efterladt uden tag over hovedet, efter at Moria-lejren brændte ned, siger Anders Ladekarl, generalsekretær for Røde Kors, i en anden artikel i dagens avis. Han har besøgt den nye lejr, der skal erstatte Moria, og han er ikke imponeret.

På Christiansborg er integration på dagsordenen i dag. Der er stadig for mange gymnasier, der kæmper med en skæv etnisk fordeling af sine elever, fordi unge med ikke-vestlig baggrund søger mod få specfikke gymnasier. Men kun hver tredje elev må være indvandrer eller efterkommer fra et ikke-vestligt land, hvis det står til børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S). I dag begynder hun på de første drøftelser med Folketingets partier om en ny model for fordeling af elever på gymnasierne. Det skriver nyhedsbureauet Ritzau.

Problematikken har været diskuteret flere gange, blandt andet sidste år i Kristeligt Dagblad og tidligere i år, hvor udsigten til tvang af skolevalg vakte bekymring hos eksperter.

Norge har taget hul på en værdidebat om historie, kulturarv og identitet. I dag fremlægger Kirkens Hus i Oslo nye tal, der viser, at det vil koste i hvert fald to milliarder norske kroner at redde landets 158 middelalderkirker, skriver det norske medie Vårt Land. I dagens udgave af samme avis diskuteres beløbet og nødvendigheden allerede blandt fagfolk og politikere. 18 af kirkene har akutte behov og skal renoveres inden for et år, hvis de skal reddes fra forfald eller for at undgå farlige situationer. 83 kirker har brug for renovering inden for fem til ti år for ikke at havne i samme situation.

En lignende diskussion om middelalderkirkers betydning foregik herhjemme tidligere på året, da man i folkekirken diskuterede, om nogle af Danmarks cirka 2000 middelalderkirker skulle lukkes og kun fortsætte som såkaldte lejlighedskirker.

Hvad er en værdig død? Døden har generelt en dårlig kvalitet i Danmark – også målt i forhold til udlandet – fastslår flere rapporter. Der skal meget mere fokus på smertelindring, siger overlæge Per Sjøgren i dagens Kristeligt Dagblad. Han er specialist i lindring, såkaldt palliation, og han mener, at alt for få fagfolk kender til grundlæggende palliative metoder og lidelsessymptomer. Og han er indigneret.

”Man taler hele tiden om ’en værdig død’ i debatten. Men en værdig død kræver tilstrækkelig hjælp. Det er helt simpelt i min optik: Det er at lindre de fysiske symptomer," siger han. Læs mere her.

Døden er ikke kun til debat herhjemme. I udlandet har der den seneste tid været fokus på aktiv dødshjælp – også i katolske lande som Spanien, hvor regeringen overvejer at legalisere det. Og det har fået Pave Frans til at understrege sin holdning i sagen. I et nyt dokument kalder han aktiv dødshjælp i alle henseender for en "ond handling".

Denne holdning har han givet udtryk for før, men det nye dokument udskammer også det, han mener, er grunden til, at verden overhovedet er begyndt at være åben over for aktiv dødshjælp: en "smid-væk-kultur", som han kalder det, hvor den moderne verden fristes af lette løsninger i stedet for at gå gennem besværet med at støtte pårørende og sundhedspersonale. Det skriver the New York Times.

Frygten for coronasmitte spænder igen ben for ældre borgere. Flere af dem kan ikke længere bestille Flextrafik, efter at trafikselskabet Movia har fjernet muligheden for at betale med kontanter på Sjælland på grund af den høje smittefare. I stedet skal man bestille og betale for sin transport på internettet, hvilket er en stor hæmsko for mange af de ældre borgere. Mange har slet ikke adgang til en computer, og derfor har de pludselig mistet muligheden for at forlade deres hjem. Det skriver Frederiksborg Amts Avis. Ældresagen stiller sig uforstående overfor det nye tiltag, da lignende restriktioner er blevet fjernet på Fyn og i Jylland.

Kæledyr er muligvis menneskets bedste ven, men i kattens tilfælde er den også naturens fjende, skriver tidsskriftet National Geographic. Et prisvindende fotografi af kunstneren Jak Wonderly viser 232 dyr, der har været ofre for blot én huskats jagtture i løbet af et år. Med sit fotografi vil kunstneren sætte fokus på tamme kattes katastrofale konsekvenser for naturen omkring dem. En huskat, der jager i naturen omkring sit nabolag er en unaturlig tilføjelse til lokalmiljøet, der forstyrrer områdets naturlige cyklus. I USA betyder det for eksempel, at kæledyret er ansvarlig for udrydelsen af 63 forskellige arter af hvirveldyr, hvoraf de fleste er fugle.