Hvad giver det? I USA skal lønnen stå i jobopslaget

Endnu en amerikansk stat har vedtaget, at arbejdsgivere skal inkludere lønoplysninger i deres stillingsopslag. Lignende love drøftes i EU for at mindske lønskel

Der er bestemte informationer, man gerne skal have ud af et jobopslag. Det kan være oplysninger om, hvilke opgaver man skal varetage, hvor meget man skal arbejde, og hvilke kvalifikationer man ventes at have. Derudover er der et spørgsmål, som ofte fylder hos ansøgeren, men sjældent kommer på bordet, før kontrakten skal til at underskrives: Hvad er lønnen?

Det spørgsmål vil indbyggere i Californien dog snart kunne blive væsentligt klogere på, når de læser jobopslag. I slutningen af september vedtog staten en lov, der træder i kraft næste år, om at alle arbejdspladser med 15 eller flere ansatte skal nævne timeløn eller løninterval, når de udsender jobopslag rettet mod borgere i staten.