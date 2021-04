Hvad ved vi om Løkkes nye politik?

* Det nye parti har ikke fremlagt et egentligt partiprogram, men ambitionen er at blive "en fornuftig, pragmatisk og udogmatisk stemme i den politiske debat". Det skriver Løkke i en klumme i B.T.

* Partiet vil gøre op med blokpolitikken, og "skabe fremdrift og forandringer i et krydsfelt" mellem de to blokke.

* På sin hjemmeside skriver Løkke, at han er "tilhænger af retsstaten og et internationalt forpligtende samarbejde". Her nævner han blandt andet, at han er tilhænger af et "stærk Nato".

* Han skriver også, at han er tilhænger af velfærdssamfundet, og at mennesker skal sættes foran systemer. Men han vil også stille krav om, at mennesker selv gør en indsats, før de beder om hjælp.

* Også grøn omstilling, hvor vi skal være fri af fossile brændstoffer, står på Løkkes liste. Men det skal ske "i et tempo og med en kurs, hvor vi har øje for den reelle effekt af vores tiltag og for dansk konkurrencekraft".

Kilder: Berlingske, B.T., Jyllands-Posten og larsloekke.dk.

