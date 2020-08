Hvelplund skal danne frontduo med Pernille Skipper

Sundhedsordfører Peder Hvelplund kan nu også kalde sig gruppeformand for Enhedslistens folketingsgruppe.

52-årige Peder Hvelplund bliver ny gruppeformand for Enhedslistens folketingsgruppe.

Det sker i forbindelse med partiets sommergruppemøde tirsdag.

Dermed bliver Hvelplund en vigtig del af partiets ledelse sammen med politisk ordfører Pernille Skipper.

- Det er da utroligt spændende, men det er selvfølgelig også med en stor ærefrygt, jeg går ind til opgaven - for det er fantastisk, at en bonderøv fra Gl. Vennebjerg kan få sådan en post, siger Peder Hvelplund til TV2 Nord.

Han afløser Jakob Sølvhøj, der har været gruppeformand siden 2016.

Hvelplund vil sørge for, at provinsen får en markant stemme på Christiansborg.

- Jeg håber, at jeg med den her post kan bringe mere af den virkelighed, vi oplever i Nordjylland og i provinsen ind på Christiansborg.

- For der bor immer væk omkring to millioner mennesker i landdistrikterne og de byer, som har under 10.000 mennesker, og de skal også have en stemme, siger Hvelplund.

Han blev valgt ind til Folketinget i forbindelse med valget sidste år. Før det var han to gange midlertidigt medlem af Folketinget som suppleant.

Han er i forvejen udstyret med en række ordførerposter, hvoraf den ene er som sundhedsordfører.

Dermed har Hvelplund rigeligt at se til i disse coronatider, hvor han blandt andet er en den af den såkaldte coronafølgegruppe, som løbende kan drøfte aktuelle spørgsmål i forhold til håndteringen af covid-19.

/ritzau/