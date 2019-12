På en generation er danskernes brede kendskab til tysk og fransk svækket, og både i gymnasiet og på universiteterne skrumper sprogfagene ind. Meget tyder på, at ”drabet” på sprogfagene blev begået af et politisk flertal den 27. maj 2003, men spørgsmålet er, om der er tale om et overlagt eller uagtsomt drab?