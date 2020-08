Hvepseallergikere skal være opmærksomme i sensommeren

Hvepse bliver mere aggressive og pågående hen på sommeren. Sådan lyder advarslen fra Astma-Allergi Danmark.

Nu starter sensommeren, og det betyder flere aggressive hvepse, som stikker ud af det blå.

Sådan lyder advarslen fra Astma-Allergi Danmark i en pressemeddelelse. Især de omkring 50.000 danskere med bi- eller hvepseallergi skal tage sig i agt.

I slutningen af august og ind i september bliver de små insekter mere nærgående.

Især mad, søde drikkevarer, parfume og kulilteudledning fra ild, tiltrækker og tirrer hvepsene.

- Hvis du skulle komme i nærkontakt med en pågående hveps, er det bedst at forholde sig i ro, lukke munden og lade være med at vifte med armene, skriver Astma-Allergi Danmark.

Stikker den alligevel, skal brodden fjernes så hurtigt som muligt.

Et hvepsestik gør ondt, og normalt vil huden hæve og klø. I de fleste tilfælde vil det gå over efter nogle timer. Stikket kan dog være mere alvorligt for allergikere.

Allergi overfor hvepse eller bier giver typisk reaktioner flere steder på kroppen. Selv om en lokal reaktion kan være ubehagelig, er det sjældent allergi.

De mildere symptomer er hævelser, mild feber, kvalme, rødme, nældefeber, kløe, træthed eller smerte. De kan lindres med smertestillende eller antihistaminer.

Reaktionen hos allergikerne kan variere fra let til kraftig. I de mest alvorlige tilfælde kan giften fra de små insekter give en livstruende allergisk reaktion. Dette kræver akut behandling. Der skal derfor gives adrenalin fra en adrenalinpen og ringes 112.

Man skal holde sig i ro efter et stik. Uanset om man er allergiker eller ej. Sådan lyder anbefalingen fra Astma-Allergi Danmark. Aktivitet kan føre giften hurtigere rundt i kroppen. Det kan give en hurtigere og kraftigere reaktion på insektstikket

Ved mistanke om allergi bør man blive undersøgt hos sin læge fire uger efter stikket.

