Hver 10. læge på landets sygehuse bijobber på et privathospital

Landets hospitaler skriger på arbejdskraft, ventelisterne eksploderer, og sundhed er blevet et centralt tema i valgkampen.



Samtidig viser tal, som Kristeligt Dagblad har fået fra fire af landets fem regioner, at 9,7 procent af læger med hovedbeskæftigelse på et offentligt hospital bijobber i deres fritid på et privathospital. Tallene er de senest opgjorte fra regionerne Hovedstaden, Sjælland, Midtjylland og Syddanmark. Region Nordjylland har ingen tal.

I Region Midtjylland er det 12 procent af de fuldtidsbeskæftigede læger, som bijobber på et privathospital ved siden af. De lægger i gennemsnit 10,9 timer om måneden på et privathospital ved siden af deres job.