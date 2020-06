Hver anden dansker er helt tryg ved tempo for genåbning

Samtidig er der stor opbakning til regeringens nedlukning af landet i marts, viser måling.

Halvdelen af danskerne synes, at genåbningen af landet under coronakrisen foregår i et passende tempo.

Det viser en måling, som instituttet Voxmeter har foretaget for Ritzau.

20 procent mener, at genåbningen går lidt for hurtigt, mens 19 procent mener, at den går en smule for langsomt.

2,4 procent mener, det går alt for hurtigt.

1073 personer har svaret i målingen i perioden 11.-15. juni.

Michael Bang Petersen er professor i statskundskab på Aarhus Universitet og har forsket i befolkningens adfærd og holdninger under coronakrisen.

Han mener, at tallene er udtryk for, at regeringen har ramt balancen nogenlunde i forhold til at stille de fleste tilfredse.

- Der er forskellige interesser i befolkningen omkring det. Er man ældre og mere bekymret, synes man måske, det går lidt for hurtigt. Har man noget økonomisk på spil, synes man, det går lidt for langsomt.

- Men overordnet ser vi ikke en tendens til, at befolkningen generelt synes, det går enten for langsomt eller for hurtigt. På den måde har regeringen ramt meget godt, siger Michael Bang Petersen.

Samtidig viser målingen, at der stadig er stor opbakning til nedlukningen af Danmark i marts.

Således erklærer 70,3 procent sig uenige eller helt uenige i, at nedlukningen var en overreaktion og ikke burde have været så omfattende.

I april lavede Voxmeter en undersøgelse af danskernes holdning til regeringens håndtering af coronakrisen, og her var flere tilfredse - lidt over 86,3 procent mente, at regeringen overordnet set havde håndteret coronakrisen godt.

Alligevel er det nye tal overraskende, mener Michael Bang Petersen. Særligt, når man tager i betragtning, at der har været en del kritik fra blandt andet erhvervslivet, som har været hårdt ramt af nedlukningen.

- På sin vis er det overraskende, fordi befolkningen under normale omstændigheder reagerer på kritik.

- Og så kan man se, at andre steder, hvor man handlede langsommere, gik det skidt. Det er formentlig noget, befolkningen har lagt mærke til, siger Michael Bang Petersen.

