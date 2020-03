Hver anden har aflyst en ferie på grund af coronakrisen

Rejsebranchen frygter, at coronakrisen vil komme til at påvirke danskernes rejsevaner resten af 2020.

Det globale udbrud af den smitsomme coronavirus har ramt rejsebranchen hårdt.

Hver anden dansker har nu aflyst eller undladt at bestille en ferie eller rejse som følge af virusudbruddet. Det viser en måling fra Voxmeter.

Tendensen har udviklet sig hastigt over de seneste uger. For to uger siden havde hver fjerde droppet en ferieplan, mens tallet i sidste uge var oppe på 42 procent, viser Voxmeters tal.

Det kan i den grad mærkes hos de danske rejsebureauer, siger Lars Thykier, der er administrerende direktør i Danmarks Rejsebureau Forening.

- Rejsebranchen er rigtig hårdt ramt, og det er ikke kun på den korte bane, siger han.

Selv om Udenrigsministeriets anbefaling om ikke at rejse til udlandet indtil videre gælder frem til 13. april, så er der ingen, der ved, hvordan situationen kommer til at se ud derefter.

Og det gør noget ved rejselysten, påpeger Lars Thykier.

- Der er meget få rejsebureauer, der modtager bookinger lige nu. Og dem, der gør, får slet ikke det omfang, som de plejer på denne tid af året, siger han.

Han påpeger, at det endnu er svært at sige, hvordan situationen kommer til at påvirke sommerrejserne til Europa, som normalt bookes helt frem til afrejse.

Men rejserne til de mere fjerne destinationer, såsom USA og Asien, plejer typisk at blive bestilt flere måneder i forvejen.

- Der er en del af de længere rejser, der nok først vil blive afholdt i 2021. Så her er det ikke bare på den korte bane, men resten af året, at rejsebranchen bliver ramt, siger Lars Thykier.

Han mener dog ikke, at der er meget, der kan gøres for at forbedre situationen for den hårdt ramte branche lige nu.

- Vi afventer stadig, hvad der sker efter 13. april, siger han.

- Men selv hvis Udenrigsministeriet afgør, at man igen må rejse til hele verden, så er det fortsat afgørende, at de lande, man vil rejse til, er åbne og vil have besøg for turister, siger han.

Voxmeters måling af danskernes adfærd under udbruddet af coronavirus baserer sig på svar fra mindst 1000 respondenter om ugen.

/ritzau/