Hver anden i de mindre klasser oplever tegn på håndeksem

Børn i 0. til 5. klasse vendte 15. april tilbage til skolen med hyppig håndvask for at mindske coronasmitten.

Tæt på hver andet barn i 0. til 5. klasse oplever tegn på håndeksem, efter at skolerne åbnede 15. april med hyppigere håndvask.

Det viser en undersøgelse blandt forældre til børn i indskolingen i hele landet fra Herlev og Gentofte Hospital, skriver DR.

Her svarer 48,1 procent, at deres barn har fået forværret tidligere håndeksem eller udviklet det, efter at de kom i skole igen.

En del - 6,5 procent - havde haft håndeksem, inden skolerne lukkede.

Tegnene kan blandt andet være hud, der skæller og klør, eller væskende sår.

Eleverne i folkeskolen blev sendt hjem i midten af marts for at mindske spredningen af coronavirus.

15. april fik eleverne i indskolingen lov at komme tilbage i klasseværelserne, og siden har de ældste klasser også fået lov at vende retur.

Det er dog sket med et sæt retningslinjer om, at der blandt andet skulle være større afstand mellem børnene i lokalerne og hyppig håndvask.

Omkring 70 procent af forældrene svarer, at problemerne er opstået inden for tre dage, efter at skolerne genåbnede.

Claus Zachariae, der er ledende overlæge for allergi, hud- og kønssygdomme på Herlev og Gentofte Hospital, siger til DR, det skal tages meget alvorligt.

- Kronisk håndeksem kan jo gøre, at børnene ikke kan få deres drømmeuddannelse - de kan måske ikke blive frisører, læger eller sygeplejersker, siger overlægen.

Han vurderer, at der kommer langt færre historier om eksem, efter at Sundhedsstyrelsen har tilføjet til retningslinjerne, at den hyppige håndvask anbefaledes efterfulgt af fugtighedscreme.

- Vi har også haft en del forældre, som skriver, at efter de nu bruger den her fede fugtighedscreme, så går det meget bedre, siger Claus Zachariae til DR.

Undersøgelsen er foretaget som et spørgeskema blandt omkring 31.000 forældre sidste i april.

