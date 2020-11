Hver anden mener smitterisikoen er høj

* En ny undersøgelse lavet for Forbrugerrådet Tænk viser, at 55 procent af danskerne mener, at risikoen for at få overført smitsomme sygdomme i den kollektive trafik er høj.

* Samtidig vurderer svarpersonerne, at muligheden for at holde afstand til andre passagerer er dårligst i busser, fly og i metroen.

* Ifølge de adspurgte er mulighederne for at holde afstand bedst på landets færger og i fjern- og regionaltog.

* Undersøgelsen er udarbejdet af Norstat Danmark.

* 2689 personer i alderen fra 18 år og op har deltaget.

* Svarpersonerne er blevet spurgt i perioden fra 24. august til 14. september 2020.

* Kønsfordelingen i undersøgelsen er på 51 procent kvinder og 49 procent mænd.

Kilde: Forbrugerrådet Tænk

/ritzau/