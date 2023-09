Hver anden støtter regeringens forslag mod koranafbrænding

Hver anden dansker støtter regeringens forbud mod utilbørlig behandling af religiøse skrifter.

Det viser en ny måling, som Voxmeter har udført for Ritzau.

Her er 1000 respondenter over 18 år blevet spurgt, om de støtter vedtagelsen af regeringens specifikke lovforslag.

50,2 procent har svaret ja, 35,0 procent har svaret nej, og 14,8 procent ved det ikke.

Det er den første måling, siden regeringen sidste fredag trådte frem med et konkret forslag til et juridisk indgreb mod koranafbrændinger.

Der bliver tale om en udvidelse af en eksisterende paragraf, der blandt andet forbyder afbrænding af andre nationers flag.

Ordlyden kommer mere specifikt til at være, at det kan straffes, hvis man behandler genstande med væsentlig religiøs betydning for et trossamfund "utilbørligt".

Utilbørlig behandling kan eksempelvis være at brænde, tilsøle, trampe på eller stikke i en koran, bibel eller tora.

Inden regeringens konkrete forslag blev præsenteret, udførte Voxmeter en lignende måling, der dog ikke tog højde for det præcise juridiske indgreb.

Her var 48 procent af de 1002 respondenter for et forbud mod afbrænding af koraner.

Regeringens forbud kommer efter en tid, hvor en stribe koranafbrændinger har skabt spændinger mellem Danmark, Sverige og mellemøstlige lande.

Det har været en prioritet for regeringen at få ro på situationen for at pleje "danske interesser", som argumentationen har lydt.

Forslaget har fået kritik for at kunne begynde en glidebane mod flere indgreb i ytringsfriheden.

Det har Voxmeter også spurgt respondenterne om.

Her har spørgsmålet lydt, hvor enig eller uenig man er i, at et forbud kan føre til andre fremtidige forbud mod ytringer eller handlinger, der kan virke krænkende over for religiøse grupper.

Det har 50,3 procent svaret enten helt enig eller enig i, mens 21,2 procent hverken er enig eller uenig. 18,1 procent er enten uenig eller meget uenig.

