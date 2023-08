Hver anden studerende bruger kunstig intelligens på studiet

Det er bare ni måneder siden, chatbotten ChatGPT blev lanceret.

Men det digitale hjælpemiddel er allerede blevet en del af hverdagen for mange af landets studerende.

Mere end halvdelen af de studerende - 54 procent - har gjort brug af ChatGPT eller andre former for kunstig intelligens på studiet.

Det skriver Djøfbladet på baggrund af en spørgeundersøgelse blandt flere end 1000 studerende.

19 procent - svarende til knap hver femte studerende - svarer, at de har gjort brug af værktøjet under en eksamen.

Landets universiteter har som udgangspunkt forbudt studerende at bruge det digitale hjælpemiddel ved eksamener.

Nogle steder er der dog lempet lidt.

Københavns Universitet har ifølge TV 2 tilladt brug af ChatGPT ved udvalgte eksamener.

Hos de studerende er der generelt stor uvished om, hvad der er tilladt, når det gælder brug af kunstig intelligens på studiet.

Det siger forperson for Djøf Studerende, Anders Vile.

- Jeg efterlyser, at universiteterne klart og tydeligt fortæller, hvornår man må bruge kunstig intelligens, både i en eksamenssituation og i hverdagen, siger han til Ritzau.

- Jeg har selv oplevet - også selv om jeg har prøvet at finde reglerne - at jeg ikke kunne finde ud af, om jeg måtte bruge kunstig intelligens som et supplerende værktøj eller ej.

- Der tænker jeg bare, det ville være rart, at universiteterne - som man gør med andre hjælpemidler - siger, om det er noget, man må bruge eller ej.

58 procent af de studerende i undersøgelsen svarer, at de enten ikke kender til reglerne for brug af kunstig intelligens på studiet, eller at de nuværende regler ikke er tydelige.

Hos sammenslutningen af universiteter, Danske Universiteter, lyder det, at kunstig intelligens som udgangspunkt er forbudt ved eksamener.

- I Danske Universiteter har vi aftalt, at det skal være eksplicit angivet, hvis det er tilladt at anvende hjælpemidler, som gør brug af kunstig intelligens under eksamen, ellers er det ikke tilladt.

- Det gælder på alle universiteterne, siger Hanne Leth Andersen, rektor på Roskilde Universitet og formand for universiteternes uddannelsesgruppe, i en skriftlig kommentar.

Hun tilføjer, at Danske Universiteter er i gang med at se på, "hvordan vi tilpasser både undervisning og eksamener til den rivende udvikling, der foregår i kunstig intelligens".

