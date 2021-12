Hver anden tror at skoleelevers hjemsendelse forlænges

49 procent tror ikke, at eleverne er i skole igen 5. januar. Modsat tror 37 procent, at de kommer tilbage.

Godt hver anden adspurgte tror ikke, at skoleleverne vender tilbage i skole den 5. januar.

Det viser en måling, som Voxmeter har foretaget for Ritzau.

En tilbagevenden til skolerne den 5. januar er ellers planen i den midlertidige nedlukning af skolerne, som trådte i kraft onsdag.

49 procent svarer i målingen, at de tror, hjemsendelsen af skolebørnene forlænges. 37 procent tror, at børnene "kan komme delvist eller helt i skole igen", mens 14 procent enten svarer "ved ikke" eller ikke ønsker at svare.

At hver anden ikke tror, genåbningsplanen holder, er "et stort tal", vurderer Michael Bang Petersen. Han er professor i statskundskab ved Aarhus Universitet og leder af Hope-projektet, der følger danskernes holdning og adfærd under coronakrisen.

- Det tyder på, at man som befolkning forventer, at der kommer til at være stor smitte og også et pres på hospitalerne her det næste stykke tid, siger Michael Bang Petersen.

- Måske afspejler det også, at det sidste år ligeledes blev meldt ud, at nu lukker vi skolerne og så åbner dem igen efter nytår, hvor man så altså først kom i skole igen en del måneder senere.

På trods af, at erfaringerne fra seneste omgang med skolelukninger "formentlig" spiller ind, overrasker tallet Michael Bang Petersen, da vi nu står et andet sted i epidemien med vacciner som våben mod coronavirus.

Til gengæld ser han, at borgerne er lige så bekymret for coronakrisen nu som for et år siden.

- Man havde en erfaring fra sidste år med, at krisen blev længere, end man troede. Givet at bekymringen er på cirka samme niveau i år som sidste år, er det måske den bekymring, som man handler ud fra eller lægger sin vurdering ud fra, siger Michael Bang Petersen.

Data i målingen er indsamlet fra 10. til 15. december med svar fra 1007 repræsentative respondenter.

Indsamlingen er dermed sket, inden Børne- og Undervisningsministeriet onsdag fremlagde en konkret plan for genåbningen af skolerne 5. januar.

Den plan kan påvirke, hvordan befolkningen ser på muligheden for at børnene kommer i skole til tiden, mener Michael Bang Petersen.

- Det kan sagtens ændre noget. Det ser også ud som om, at det er hensigtsmæssigt - set i lyset af de her tal - at skabe en større sikkerhed hos børneforældrene og hos børnene selv om, at man forventer, at de kommer tilbage.

