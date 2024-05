Hver anden vælger: Mette Frederiksen er interesseret i EU-toppost

Selv om statsminister Mette Frederiksen (S) gentagne gange har afvist at være interesseret i posten som præsident for Det Europæiske Råd, har hun langt fra overbevist vælgerne.

Det viser en måling foretaget af analyseinstituttet Voxmeter for Ritzau.

Her svarer 55 procent af de adspurgte "ja" til spørgsmålet: Tror du, at statsminister Mette Frederiksen er interesseret i posten som EU's næste præsident og dermed i at forlade dansk politik?

Modsat tror 17 procent, at statsministeren er oprigtig i sin klare afvisning, mens 28 procent svarer "ved ikke".

Artiklen fortsætter under annoncen

At 55 procent svarer "ja", kommer ikke som en overraskelse for professor Rune Stubager, der blandt andet forsker i vælgeradfærd på Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet.

- Måske havde jeg egentlig gættet på, at det ville ligge lidt højere, siger han.

- Med det niveau af rygter, der har været, og også fortilfældet i form af Anders Fogh, der overhovedet ikke var nogen kandidat, før han pludselig fik jobbet, så tror jeg, at mange har en betydelig skepsis over for benægtelser af den slags mulige karrierespring, siger Rune Stubager videre.

I 2009 blev daværende Venstre-statsminister Anders Fogh Rasmussen udnævnt til ny generalsekretær for Nato - to dage, efter han erklærede sig som kandidat, hvilket han ellers havde afvist at være adskillige gange.

Posten som præsident - eller formand som den også omtales - for Det Europæiske Råd bliver ledig efter europaparlamentsvalget i juni i lighed med en række andre europæiske topposter.

En række medier har løbende beskrevet på baggrund af anonyme kilder, at Mette Frederiksen er en af favoritterne til en toppost.

Det skyldes blandt andet, at det er ventet, at en socialdemokrat bliver formand for Det Europæiske Råd som del i puslespillet i Bruxelles.

Artiklen fortsætter under annoncen

Og blandt de nuværende 27 stats- og regeringsledere i EU-landene, hvor den næste formand ventes at skulle findes, er der blot fire socialdemokrater.

På samme tid sidste år dukkede Mette Frederiksens navn også op, da forsvarsalliancen Nato stod til at skulle have ny generalsekretær. Det endte i stedet med, at Jens Stoltenberg blev forlænget.

Den løbende diskussion om Mette Frederiksens fremtid giver ifølge Rune Stubager en "konstant rumlen og usikkerhed om hendes position".

- Det er bedre kontrolleret internt i partiet, end det var for et år siden, hvor der udbrød en eller anden form for intern diskussion om arvefølgen. Det virker de til at have fået styr på nu. Så er den udfordring af banen.

- Men over for vælgerne giver det et skær af usikkerhed. Man ved ikke rigtig, hvad man har, siger Rune Stubager.

Voxmeter-målingen er indsamlet fra 21. til 27. maj og indeholder svar fra 1000 respondenter.

/ritzau/