Hver femte ældre med demens får fortsat kritiseret medicin

Trods en national målsætning om at skære kraftigt ned indløste hver femte ældre borger med demens i løbet af 2021 mindst én recept på antipsykotisk medicin.

Det svarer til cirka 7800 personer.

Det viser tal fra Sundhedsdatastyrelsen, som er blevet offentliggjort fredag.

Den omfattende brug af den type medicin har fået kritik fra flere fagpersoner, som peger på risikoen for alvorlige bivirkninger.

De omfatter blandt andet sløvhed, blodpropper, hjerteforstyrrelser, gangbesvær og endda død.

Mette Keis Jepsen, der er afdelingschef i Sundhedsdatastyrelsen, erkender i en pressemeddelelse, at udviklingen ikke er som ønsket.

- Tallene peger på, at det endnu ikke er lykkedes at nedbringe brugen af antipsykotika til ældre med demens. Siden det ikke er lykkedes at nedbringe brugen, så er der et stort stykke arbejde foran os, siger hun.

Brugen af den antipsykotiske medicin blandt ældre har været stort set uændret siden 2014.

I 2016 kom den nationale demenshandlingsplan, der havde som erklæret mål at halvere brugen af medicinen inden 2025.

Gunhild Waldemar, der er overlæge og klinisk professor i neurologi ved Københavns Universitet og leder af Nationalt Videnscenter for Demens, har tidligere udtalt:

- Det er sådan, at mange har brug for det her medicin, hvis de har en svær psykisk lidelse. Men når ældre mennesker - og særligt ældre med demens - får den medicin, er de udsat for at få nogle alvorlige bivirkninger, sagde hun.

Sundhedsdatastyrelsens opgørelse tager udgangspunkt i omkring 39.000 ældre borgere med demens. Det tæller mennesker, som er registreret med demens på et hospital eller har indløst recept på lægemidler mod demens.

Ifølge Nationalt Videnscenter for Demens estimeres det imidlertid, at der er cirka 87.000 mennesker med demens i Danmark. Cirka 60 procent af demente er kvinder, mens omkring 40 procent er mænd.

