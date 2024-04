Hver femte bevæger sig kun få minutter dagligt

En stor del af befolkningen bevæger sig så lidt, at selv en lille forbedring vil gøre en meget stor forskel for deres helbred.

Knap en million ud af omkring fem millioner danskere over 18 år bevæger sig under en halv time om ugen ved moderat til høj intensitet. Det svarer i gennemsnit til lidt mere end fire minutter om dagen.

Det viser tal fra Statens Institut for Folkesundhed udarbejdet for Hjerteforeningen og TrygFonden.

Undersøgelsen viser, at 2,7 millioner danskere ikke er aktive nok til at leve op til WHO's minimumsanbefalinger på 150 minutters moderat til hård fysisk aktivitet ugentligt.

- Men de meget inaktive er et større sundhedsproblem, end vi troede før undersøgelsen, og tallene er kommet bag på os, siger Hanne Munk Scheller, seniorprojektleder i Hjerteforeningen.

- Ingen har tidligere interesseret sig for, hvor lidt de, der ikke levede op til anbefalingerne, reelt bevæger sig.

Når knap en million danskere bevæger sig under en halv time om ugen ved moderat til høj intensitet, er der meget langt til den anbefalede halve time dagligt.

- Så de vil få rigtigt meget sundhed ud af bare at bevæge sig få minutter ekstra om dagen.

Fysisk aktivitet forebygger over 35 forskellige livsstilssygdomme, heriblandt hjerte-kar-sygdomme.

Langt størstedelen af dem, som ikke lever op til minimumsanbefalingerne for fysisk aktivitet, ønsker at være mere fysisk aktive. Men over halvdelen deltager stort set ikke i fritidsaktiviteter.

Derfor sætter Hjerteforeningen og TrygFonden fokus på mere hverdagsmotion med projektet Gå Med.

- Raske gåture er for nogle en nem start og nok til, at de får pulsen op og bliver forpustede. Man kan bare starte med at gå en længere tur, når man alligevel er ude at købe ind, siger Hanne Munk Scheller.

Et stort studie har påvist sundhedsfremmende effekt af bare at gå 2300 skridt om dagen. Effekten stiger for hvert 1000 skridt for først at flade ud efter de 10.000 skridt.

/ritzau/