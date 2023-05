Hver femte borger i Danmark bruger fortsat mindre el end normalt

Borgerne i Danmark har taget ved lære af de høje gas- og elpriser under energikrisen.

Det indikerer nye tal fra Energistyrelsens energibarometer.

Ifølge styrelsen var elforbruget 19 procent under det forventede estimat i de første tre måneder af 2023.

- Vores oplevelse er, at danskerne har fået nye sparevaner, og at de har bidt sig fast, lyder det fra Stine Leth Rasmussen, som er vicedirektør i Energistyrelsen.

- Det er glædeligt og har en positiv indflydelse på den enkelte husholdning, samfundsøkonomi og den grønne omstilling.

Ifølge Energistyrelsens undersøgelse er borgerne blandt andet blevet gode til at bruge mindre strøm og bruge den, når priserne har været lavest.

Desuden har mange skruet ned for varmen, brugt kortere tid i badet og har sørget for, at vaskemaskiner og opvaskemaskiner først blev sat i gang, når de var fyldt op.

- Vi tror både, at det handler om de stigende priser, et klimahensyn og også om at bidrage til forsyningssikkerheden oven på den russiske invasion af Ukraine. Så vi hører, at flere forskellige motiver er i spil ude hos danskerne, siger Stine Leth Rasmussen om tendensen.

Fire ud af fem fortæller i forbindelse med undersøgelsen - som er lavet blandt 2000 borgere i Danmark i alderen fra 18 til 75 år - at de vil fortsætte med sparevanerne.

- Det skaber grobund for optimisme i en tid, hvor vi endnu ikke har lagt energikrisen bag os, og hvor den grønne omstilling kræver store ændringer i energiforbrug og -produktion, siger Stine Leth Rasmussen.

- Når vi formår at holde fast i de gode vaner og nedbringe energiforbruget, står vi bedre rustet til at håndtere de komplekse udfordringer, vi står overfor.

70 procent af den danske befolkning har set over det seneste år sænket deres samlede energiforbrug, viser de nye tal fra Energistyrelsen.

Og der er flere ting, som peger i retning af, at borgerne agter at holde fast i de vaner, som for alvor så dagens lys 2022.

- Vi håber meget, at de holder fast i vanerne. Vi kan se en helt konkret forskel i statistikken, og heldigvis siger danskerne også, at det er noget, de gerne vil holde fast i, siger vicedirektøren.

