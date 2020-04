Hver femte elev har svært ved fjernundervisning

En række skolebørn savner deres kammerater og fritidsaktiviteter, viser stor undersøgelse.

Overordnet set er det lykkedes landets folkeskoleelever at undervise deres elever tilfredsstillende gennem en skærm.

Men det er en rest af elever, der har svært ved den virtuelle undervisning. Det viser en undersøgelse, hvor knap 6000 elever fra 3. til 9. klasse og 5000 forældre har deltaget i en spørgeskemaundersøgelse.

Den fandt sted i starten af april, da folkeskolen stadig var lukket helt ned, og undervisningen foregik over en skærm.

Dermed kan det se værre ud i dag for dem, der fortsat undervises på den måde, påpeger Lars Qvortrup, der er professor på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse ved Aarhus Universitet.

- Det er virkelig tydeligt og iøjnefaldende, at eleverne er meget pressede på deres sociale trivsel. Det var vel at mærke før påske. Så hvordan har de elever, der ikke er kommet i skole endnu, det nu?, siger Lars Qvortrup til Politiken.

Han er leder af undersøgelsen.

Han henviser til, at ni ud af ti elever savner deres kammerater og fritidsaktiviteter, og syv ud af ti savner den normale undervisning. Samtidig føler hver andet barn sig ikke glad.

Kun cirka en tredjedel af eleverne siger, at de arbejder i virtuelle grupper, at der har været fælles diskussioner, og at de har bevæget sig væk fra computeren.

- Problemet er, at knap hver femte elev ikke klarer sig godt med den slags undervisning. De kan ikke mestre det. Når de kommer tilbage til skolen, er der virkelig nogle elever, der skal samles op, siger han til avisen.

