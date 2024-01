Hver femte førsteårsstuderende har en funktionsnedsættelse

Hver femte førsteårsstuderende på videregående uddannelser har en funktionsnedsættelse som for eksempel angst, depression eller autisme.

Det viser en undersøgelser fra Danmarks Evalueringsinstitut ifølge Politiken.

Undersøgelsen er lavet blandt 8292 studerende, og i alt 19 procent af dem svarer, at de døjer med en funktionsnedsættelse.

Funktionsnedsættelser hæmmer evnen til at udføre en bestemt funktion. De kan både være psykiske og fysiske.

Af de 19 procent af de studerende, som svarer, at de har en funktionsnedsættelse, svarer over halvdelen, at der er tale om en psykisk funktionsnedsættelse.

Det kan for eksempel være angst eller depression. Det svarer altså til, at hver tiende førsteårsstuderende døjer med en psykisk funktionsnedsættelse.

34 procent af dem, der svarer, at de har en funktionsnedsættelse, svarer, at de er ordblinde.

