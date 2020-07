Hver femte går på ferie med coronarelaterede bekymringer

22 procent af danskerne går på sommerferie med bekymringer for sygdom og jobsituation, viser undersøgelse.

Sommerferien står for døren, og mange pakker tasken med badetøj, solcreme og let sommertøj.

Men hver femte dansker har også coronarelaterede bekymringer om helbred og jobsituation med i bagagen, når de går på ferie.

Det viser en ny undersøgelse foretaget blandt cirka 2500 danskere, som Kantar Gallup har lavet for pensionsselskabet PFA.

22 procent erklærer sig enige eller meget enige i, at coronakrisen har påvirket dem psykisk. De bekymrer sig om at blive syge eller miste deres arbejde.

Andelen ligger på 25 procent for de 25-34-åriges vedkommende.

- I flere år har der været tendens til, at mange henvender sig til os med stressrelaterede problematikker efter sommerferien og efter nytår.

- Når man lægger et turbulent forår med corona oveni, hvor mange medarbejdere har skullet være omstillingsparate, så har det krævet ekstra ressourcer, siger Rikke Bay Haaber, som er chef for strategisk sundhed i PFA.

De seneste år har der i gennemsnit været 25 procent flere anmeldelser om stress fra kunderne på helbredssikringen i PFA om måneden i efteråret i forhold til gennemsnittet for hele året.

Det skyldes ifølge Rikke Bay Haaber, at man ikke altid får den mentale pause, man håber på.

Ifølge overlæge Nanna Hurwitz Eller kan det også skyldes, at man har for høje forventninger til ferien, og hvad den skal indeholde.

Hun er ansat ved arbejds- og miljømedicinsk afdeling på Bispebjerg Hospital.

- Man må være realistisk omkring ferien og ikke proppe kalenderen med en masse aftaler.

- Man kan også med fordel meddele sine kolleger eller kunder, at der først kommer svar på et bestemt tidspunkt, som ikke er under eller lige efter ferien, forklarer hun.

I forhold til coronarelaterede bekymringer råder hun til, at man forsøger at komme dem til livs.

- At forestille sig alt muligt kan bestemt give en masse stress-symptomer. Jeg mener, at det er vigtigt at få adskilt bekymringerne fra noget, som man har en konkret viden om.

Ifølge Stressforeningen lider 250.000-300.000 danskere af alvorlig stress.

