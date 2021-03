Hver femte har fået dårligere mental sundhed under corona

Det mentale helbred er forværret for begge køn og alle aldersgrupper under coronakrisen, viser undersøgelse.

Den mentale sundhed blandt danske borgere er gået ned ad bakke under coronakrisen sammenlignet med i 2019 før coronaudbruddet.

Det viser en ny undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed af befolkningens trivsel, helbred og arbejdsmiljø før og under krisen.

Den viser, at hver femte har fået dårligere mental sundhed under coronakrisen.

- Vi kan se, at cirka en femtedel - 21 procent - vurderer deres mentale helbred under krisen lavere i forhold til før krisen.

- Vi kan se, at det mentale helbred for begge køn og alle aldersgrupper er forværret, siger professor Lau Caspar Thygesen, der leder undersøgelsen.

Statens Institut for Folkesundhed har spurgt de samme 5000 danskere om deres mentale sundhed både i 2019 - altså før coronakrisen - og så igen i efteråret 2020, da samfundet begyndte at lukke ned for anden gang.

Næste skridt i undersøgelsen er at se nærmere på, hvilke grupper der særligt oplever en ændring. Allerede nu er der dog nogle grupper, der stikker ud.

- Vi kan se, at den mentale sundhed for folk med højere uddannelse er forværret mere end dem med kort uddannelse.

- Grunden til det kan være, at højtuddannede måske har fået påvirket deres hverdag mere end lavtuddannede, der måske i højere grad har kunnet tage på arbejde, siger Lau Caspar Thygesen.

Han påpeger, at der omvendt også er en lille gruppe på 11 procent, der har fået det bedre under krisen. Det kan være, at de har haft glæde af den anden type hverdag, som corona har ført med sig, vurderer han.

Øvrige resultater fra undersøgelsen viser, at 54 procent er bekymrede for, at nogle, de kender, bliver syge. 52 procent er bekymrede for at smitte andre, mens 36 procent selv er bekymrede for at blive syge.

Derudover viser undersøgelsen, at andelen af personer med depressive symptomer er steget en smule fra 9 procent i 2019 til 11 procent i efteråret 2020.

