Hver femte læge i psykiatrien er skiftet til det private

Godmorgen, og velkommen til dette nyhedsbrev, der skal hjælpe dig med at få et overblik over dagens store historier. Og netop hjælp er et tema i dag, hjælp på meget forskellige måder, som betyder, at vi skal forbi psykiatrien, abort og kirken.



Vi begynder med historien om, at hver femte overlæge i psykiatrien og mere end hver fjerde i børne- og ungepsykiatrien har skiftet en stilling i det offentlige ud med en i det private. Det viser en undersøgelse fra Overlægeforeningen. Det offentlige sundhedstilbud til børn, unge og voksne med psykiske lidelser står ved en skillevej og er på vej mod en reel privatisering. Og det vil gå ud over de mest lidende, de unge og dem med færrest penge og mangel på sundhedsforsikringer, mener Overlægeforeningen.



"Vi står på en brændende platform lige nu, når så mange speciallæger i psykiatri har fravalgt det offentlige sundhedsvæsen, der i forvejen desperat mangler speciallæger," siger overlæge Susanne Wammen, formand for Overlægeforeningen, til Politiken.

Flere familier søger privat psykiatrisk hjælp

Det er også inden for psykiatrien, at vi finder den første historie om hjælp. For hjælpen finder mange forældre netop ikke i det offentlige, hvis de står med børn, der har behov for behandling af psykiske diagnoser. Udviklingen har betydet en opblomstring af private klinikker, der arbejder uden offentligt tilskud.



I Kristeligt Dagblad kan man læse om et ægtepar, der i alt har brugt omkring 100.000 kroner for at få behandling til deres børn. Parrets ældste datter på 20 år har ADD – også kaldet den stille ADHD, og parrets tvillinger på 17 år er begge blevet diagnosticeret med blandt andet ADHD. Parret har været igennem et årelangt og opslidende tovtrækkeri med kommunen og det psykiatriske system for at få den rette hjælp – og endte altså med at gå til det private for udredning og behandling.

Supermarkedskæde vil hjælpe kvinder med abort

På den anden siden af Atlanterhavet er der også hjælp at hente, i dette tilfælde for kvinder, der ønsker abort. Mulighederne for abort er nemlig blevet markant sværere i 12 delstater, efter en højesteretsdom i sommer afskaffede udstrakt ret til abort i hele landet. En række store virksomheder har over sommeren meldt ud, at de vil hjælpe ansatte med udgifter til at få abort. Det gælder nu også USA’s største virksomhed, supermarkedskæden Walmart, der har base i det konservative Arkansas. Det skriver Washington Post. Den store virksomhed går dog ikke lige så langt som andre, og vil "kun" hjælpe med en sundhedssikring, "når moderens helbred er i fare, når graviditeten er en følge af voldtægt eller incest og ved graviditet udenfor livmoderen", lyder det i en intern skrivelse, der blev sendt ud til de ansatte for nyligt.

Den økonomiske krise får flere til at søge hjælp i kirken

Tilbage i Danmark er der hjælp at hente i kirken. Det er der sådan set altid, men et stigende antal danskere søger i den retning på grund af stigende priser på el, varme og dagligvarer og generel uro for fremtiden. Det bekymrer så meget, at de temaer er blevet en del af sjælesorgssamtaler, ligesom flere går til kirken for at få akut økonomisk hjælp. En rundringning, som Kristeligt Dagblad har foretaget blandt landets præster, tyder på, at et stigende antal sognebørn oplever, at deres sjælelige bekymringer har rod i økonomiske vanskeligheder. Det samme opleves hos Sjælesorg på nettet, folkekirkens online chattjeneste, hvor man særligt inden for de seneste par uger har fået henvendelser fra folk med økonomisk ondt i sjælen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Europa ofrer sine gamle skove for grøn energi

Hvad der skulle være en indsats i klimaets navn, viser sig måske at være dødsstødet til naturen. Det handler om Europas ældste skove, som ofres for at sikre grøn energi. The New York Times har fulgt fældning af gamle træer i en beskyttet skov i det nordlige Rumænien til en fabrik, der kværner træer til savsmuld, som omdannes til briketter. Disse briketter sælges til europæiske markeder som en del af en større indsats for at brænde affald med andet end fossile brændstoffer og dermed lave grøn energi.



I hele Centraleuropa og i Finland og Estland fælder virksomheder træer og kværner århundrede år gamle træer i den bæredygtige energis navn. Arbejdet er ikke ulovligt og modtager endda støtte fra EU. Afbrændingen kan dog være mere forurenende end kul. Og den nuværende energikrise har kun sat skub i denne træfældning. Industrien er blevet så stor, at forskerne ikke kan holde styr på træfældningens omfang, lyder det.

I europæiske skove fæller virksomheder træer og kværner århundrede år gamle træer i den bæredygtige energis navn. Foto: Philip Laurell/Johner/Ritzau Scanpix

Langt færre bibliotekslån under corona

Bøger laves jo af papir, og måske træerne får en lille håndsrækning fra de danske biblioteksbrugere. For antallet af udlån er faldet med knap en femtedel, viser tal fra Danmarks Statistik, ifølge Ritzau. Der var i 2021 i alt 17,4 millioner udlån. Bibliotekerne måtte i perioder af 2021 lukke for publikum på grund af corona, og det kan ses på udlånstallene. Det sker endda, på trods af at udlånet i 2020 var faldet 41 procent fra året før. Tallene overrasker dog ikke formand for Danmarks Biblioteksforening Paw Østergaard Jensen, som også er byrådsmedlem i Albertslund Kommune for Socialdemokratiet.



"Jeg tror ikke, det fysiske udlån kommer tilbage på det niveau, det har været på før. Jeg tror, at tendensen er - som vi har set før - at udlånene flytter sig til de digitale og netbaserede platforme," siger han.

33-årig idømt 14 års fængsel for landsforræderi

Så er der skrevet retshistorie, efter 33-årige Jacob el-Ali i går ved byretten i København blev idømt 14 års fængsel. Det skriver TV2. El-Ali er dømt for at have arbejdet for terrororganisationen Islamisk Stat og samtidig for landsforræderi. Det er første gang i dansk retshistorie, en dansk statsborger bliver dømt for at have tilsluttet sig Islamisk Stat, og som den første er han blevet dømt efter paragraf 101 i straffeloven, der handler om landsforræderi, og som kan give fængsel i op til 16 år og fængsel på livstid under "særligt skærpende omstændigheder". El-Ali rejste til Syrien i 2013 – ifølge hans egen forklaring i byretten ved et tidligere retsmøde – for at kæmpe mod Assad. Det var ikke fordi, han ville tilslutte sig en terrororganisation.

Ældste operation opdaget i 31.000 år gammelt skelet

Morgensamling er nået til vejs ende og slutter af med en ny opdagelse. Nemlig historiens første operation. Den er fundet i et 31.000 år gammelt skelet, der mangler det nederste venstre ben og fundet i en fjern indonesisk hule. Det menes at være det tidligst kendte bevis på kirurgi, som ifølge eksperterne bag opdagelsen ligefrem omskriver forståelsen af menneskets historie. Det skriver The Guardian. Analyser af skelettet afslørede knoglevækster på det nederste venstre ben, hvilket tyder på heling og dermed, at benet formentlig blev kirurgisk amputeret flere år før begravelsen. Stenalderkirurgen må ifølge en af forskerne bag undersøgelsen have haft detaljeret viden om anatomi, herunder vener, blodkar og nerver, for at undgå at forårsage dødeligt blodtab og infektion.