Hver femte minkfarm i Hjørring har haft coronavirus

Yderligere tre nordjyske minkfarme har fundet coronavirus. 14 af Hjørrings 65 minkfarme har nu haft smitte.

Der er registreret coronavirus i bestanden på yderligere tre minkfarme i Nordjylland.

Det oplyser det nordjyske netmedie Nordtinget.

To af dem er i Hjørring Kommune, hvor der i forvejen var 12 smittede minkfarme, mens den anden er i nabokommunen Frederikshavn, hvor der i forvejen var én smittet minkfarm.

I Hjørring Kommune er det nu mere end hver femte minkfarm, hvor der er blevet registreret smitte med coronavirus.

Antallet af nordjyske minkfarme, hvor der er registreret coronavirus, er nu i alt 16.

I juni blev dyr på tre nordjyske minkfarme konstateret smittet med coronavirus.

Dengang blev en samlet bestand på mere end 15.000 mink aflivet. Det er dog en praksis, som Fødevarestyrelsen mestendels har lagt på hylden siden.

Fødevarestyrelsens beredskabschef Nikolas Hove oplyser til Nordtinget, at det formodes, at minkene er blevet smittet af mennesker.

Han siger også, at mens "mink er meget modtagelige over for smitte", er det ikke set, at mink har smittet andre mink.

/ritzau/