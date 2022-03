Hver femte rygpatient mister arbejdsevne

Alt for stort fokus på medicin, operation og skanning skubber danske rygpatienter ud af arbejdsmarkedet.

Ondt i ryggen er den hyppigste årsag til, at danskerne forlader arbejdsmarkedet i utide. Antallet af rygpatienter, som mister arbejdsevne, er næsten fire gange så højt som for resten af befolkningen.

Hvert år har næsten 60.000 danskere så mange smerter i ryggen, at de søger hjælp på et hospital. Men ifølge rygeksperter bliver smerterne alt for ofte starten på en helt unødvendig social deroute.

For 19 procent af rygpatienterne fastholder ikke deres tidligere beskæftigelse efter kontakten til hospitalet. Nogle mister arbejdet helt. Andre ender med mindre end 30 timer om ugen. For befolkningen generelt sker det kun for fem-otte procent.

Det viser nye data fra Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP)

Artiklen fortsætter under annoncen

- Hver eneste patient, der måske endda i en tidlig alder mister sit forsørgelsesgrundlag på grund af dårlig ryg, bliver en rigtig, rigtig dyr patient for samfundet, siger professor ved Syddansk Universitet og speciallæge i reumatologi Berit Schiøttz-Christensen. Hun er også formand for Dansk Rygdatabase i RKKP.

Hun mener, at måden, vi behandler rygpatienter på, betyder, at mange mister overskuddet til at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

- Dermed risikerer de at ende på overførselsindkomst langt tidligere end nødvendigt og falder helt ud af arbejdsmarkedet, siger hun.

Jan Hartvigsen er professor og forskningsleder ved Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet.

- Havde vi et sundhedsvæsen med de rigtige tilbud og et lidt mere rummeligt arbejdsmarked, så kunne vi forhindre virkelig mange i at ryge ud af det, siger han.

Han peger også på, at holder man bare ti procent flere i beskæftigelse, så har det enorm positiv konsekvens både for patienterne, samfundet og beskæftigelsen i et samfund, der hungrer efter arbejdskraft.

- Der er brug for at skanne mindre, operere færre og medicinere mindre. Medicinen kan skade mere, end den gavner, og skanninger fortæller sjældent, hvad der er galt med patienten. Men de kan være med til at sygeliggøre patienten, siger Jan Hartvigsen.

I stedet peger eksperterne på, at målrettede programmer for håndtering af rygpatienter og personlig træning er vejen frem for en stor del af patienterne.

/ritzau/