Hver femte ser kunstig intelligens som en trussel mod menneskeheden

Robotter og kunstig intelligens bliver fortsat bedre og klogere. Og det kan være svært at forestille sig, hvad kunstig intelligens er i stand til om bare få uger eller måneder.

Den usikkerhed sætter sig også i mange danskere. Hver femte dansker ser kunstig intelligens som en trussel mod menneskeheden i høj eller meget høj grad.

22,2 procent ser det som en trussel i nogen grad, mens 45,6 procent i mindre eller slet ingen grad ser det som en trussel.

Det viser en rundspørge, som Voxmeter har lavet for Ritzau i perioden 23. til 27. juni.

Her har 1000 repræsentativt udvalgte danskere svaret på, i hvor høj grad de ser kunstig intelligens som en trussel mod menneskeheden.

Og det er ganske naturligt, at mennesker frygter nye ting, der gør sit indtog.

Det siger Thomas B. Moeslund, der er professor i kunstig intelligens ved Aalborg Universitet.

- Det er helt klassisk, at for at overleve som mennesker har vi en naturlig skepsis. Og det vil sige, at hver gang der kommer noget nyt, så bliver man skeptisk, og nogle bliver bekymret eller bange.

- Og oveni det kommer så, at alle har set eller læst de her science fiction-film og bøger, hvor kunstig intelligens vil menneskeheden noget ondt, siger han.

Ifølge Thomas B. Moeslund har folk formentlig særlig frygt for, hvad kunstig intelligens kunne være i stand til i militære operationer.

- Man kunne frygte, at hvis vores militære operationer bliver planlagt af kunstig intelligens, og den så finder ud af, at det her fungerer nok bedre, hvis der ikke er nogen mennesker med.

- Så er det jo ikke et helt urealistisk scenarie, at det kunne vende sig imod os, og menneskeheden kunne blive udryddet, siger han.

Det kommer formentlig aldrig til at ske, vurderer Thomas B. Moeslund.

Men at sandsynligheden er der, er ifølge ham nok til at gøre mange bekymrede over, hvad kunstig intelligens kan være i stand til.

Kunstig intelligens er kort sagt maskiner, der er i stand til at foretage handlinger, analysere, lære og tage beslutninger på en måde, der kan sammenlignes med mennesker.

Det kaldes kunstig intelligens, netop fordi den simulerer den menneskelige intelligens.

I maj lavede 350 topchefer, videnskabsfolk og eksperter, som til dagligt arbejder med kunstig intelligens, en fælles erklæring.

Her lød det netop, at de nye kunstige intelligensteknologier udvikler sig så hurtigt og uforudsigeligt, at de kan udgøre en alvorlig trussel mod klodens befolkning.

Blandt underskriverne var blandt andet Sam Altman, administrerende direktør i OpenAI, der står bag chatbotten ChatGPT. Også Microsofts teknologidirektør Kevin Scott skrev under.

Thomas B. Moeslund er dog ikke bekymret. Men han opfordrer til varsomhed med de nye teknologier. Og det handler særligt om at klæde borgere godt på til at håndtere kunstig intelligens og bruge den.

/ritzau/