Hver femte taxa er forsvundet fra gaderne siden 2009.

Det viser tal fra Danske Regioner, skriver Jyllands-Posten. Tallene baserer sig på data fra Danmarks Statistik.

Udviklingen har ramt det meste af landet bortset fra hovedstaden.

For eksempel er der mange kommuner i Midtjylland, der på 15 år har mistet flere end halvdelen af taxaerne.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det gælder kommuner såsom Favrskov, Hedensted, Skanderborg og Viborg.

Faldet i antal taxaer ses, selv om der er begyndt at komme flere igen efter coronaepidemien.

Anders G. Christensen (V), der er formand for udvalget for regional udvikling og EU i Danske Regioner, frygter, at der vil komme flere spritbilister, fordi flere sætter sig bag rattet, når de har drukket, hvis de ikke kan få en taxa.

- Der er kritisk mangel mange steder. I min egen kommune, Favrskov, er faldet katastrofalt. Her er knap 90 procent af taxaerne væk.

- Jeg tror dog, at det også hænger sammen med generationsskifte-problemer. Når ældre vognmænd stopper, har der ikke været nogen til at overtage, siger Anders G. Christensen til Jyllands-Posten.

Favrskov Kommune er da også en af de hårdest ramte kommuner i Midtjylland.

Ifølge avisen er antallet af taxaer faldet fra 52 taxaer til nu 7 taxaer i Favrskov. Det en tilbagegang på 86,5 procent.

Artiklen fortsætter under annoncen

Kigger man på hele Region Midtjylland, er der tale om en tilbagegang på 49,9 procent. Imens har Region Sjælland oplevet en tilbagegang på 66,1 procent. Region Nordjylland har en tilbagegang på 36,8 procent, og Region Syddanmark har en på 9,2 procent.

Den eneste region, der har oplevet fremgang, er Region Hovedstaden. I regionen er der 19,7 procent flere taxaer på gaden i 2023 end i 2009.

Karin Andersen, der driver seks taxaer under Karins Taxa i Favrskov, mener, at der er flere årsager til udviklingen.

Blandt andet er mange taxaer stoppet med at køre, fordi det offentlige tilbyder Flextrafik, hvor taxaer kan erstatte nedlagte busruter.

Til gengæld får taxachaufføren ikke den samme betaling som ved en almindelig taxatur, hvor taxameteret afgør prisen, siger hun til Jyllands-Posten.

/ritzau/