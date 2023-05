Hver femte underviser i folkeskolen har ikke en læreruddannelse

Flere og flere undervisere i folkeskolen har ikke en læreruddannelse.

Sidste år var det cirka hver femte, der ikke var læreruddannet, fremgår det af en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE).

Andelen uden en læreruddannelse i bagagen er steget fra 10 procent i 2012 til 19 procent sidste år.

Det er en bekymrende udvikling, lyder det fra formand for Danmarks Lærerforening Gordon Ørskov Madsen.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vi ser flere og flere undervisere uden læreruddannelse i folkeskolen. Størstedelen af dem er vikarer eller andre, der højst har studentereksamen med i bagagen.

- Det er stærkt bekymrende og uholdbart, for vi ved, at læreren er nøglen til at sikre både trivslen og elevernes udbytte af undervisningen, siger Gordon Ørskov Madsen i en pressemeddelelse.

Analysen viser, at det i stigende grad er undervisere med en gymnasial uddannelse som højest fuldførte uddannelse, der står for undervisningen.

Der er stor forskel fra kommune til kommune på andelen af undervisere uden en læreruddannelse.

I flere kommuner på Sjælland er det omkring hver tredje lærer, der ikke er læreruddannet.

Det gælder blandt andet i Albertslund, Halsnæs, Odsherred, Gribskov og Frederikssund.

I den modsatte ende finder man Silkeborg, Hjørring og Aalborg, hvor fem til syv procent af lærer ikke har en læreruddannelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

Vil man have flere læreruddannede ud ved tavlerne, handler det ifølge lærernes formand om at forbedre lærernes arbejdsvilkår.

- Når vi spørger lærere, der har forladt folkeskolen, hvad der fik dem til at kaste håndklædet i ringen, svarer de typisk, at rammerne gør det umuligt at være den lærer, man gerne vil.

- Skal vi lykkes med at tiltrække og fastholde de uddannede lærere, kræver det mere tid og større overskud, og det handler i bund og grund om investeringer i folkeskolen, siger Gordon Ørskov Madsen.

Analysen fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd omfatter kommunale grundskoler og specialskoler.

Kun ansættelser på mindst 20 timer om måneden indgår i analysen.

/ritzau/