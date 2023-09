Hver femte vil have svært ved at betale uden kontanter

Hver femte dansker ville være udfordret, hvis kontanter blev afskaffet.

Det viser den årlige undersøgelse "It-anvendelse i befolkningen" fra Danmarks Statistik.

Her nikker 20 procent af 15- til 89-årige år ja til, at det ville være svært for dem at gennemføre betalinger, hvis kontanter skulle blive afskaffet som betalingsmiddel.

- Det er måske ikke så overraskende, at det særligt er blandt de ældre. Mange i den ældre aldersgruppe hører også til den kategori, vi har valgt at kalde "digitalt udfordrede". I denne gruppe vil 40 procent have svært ved at undvære kontanter, udtaler Agnes Tassy, chefkonsulent i Danmarks Statistik, i en meddelelse.

Blandt resten af befolkningen svarer størstedelen, at det ikke vil være et problem for dem, hvis kontanter bliver afskaffet.

Samtidig er der 17 procent, der erklærer sig enige eller meget enige i, at det vil være et problem.

/ritzau/