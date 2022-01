Hver fjerde af de coronaindlagte ventes indlagt af anden årsag

I den resterende del af vinteren ventes en betydelig del af de personer, der indlægges med corona, at blive indlagt på grund af andet end corona.

Det oplyser Statens Serum Institut (SSI) i en pressemeddelelse.

Konkret skønner SSI, at op mod 25 procent af de personer, der bliver indlagt med corona, ikke indlægges på grund af behov for coronabehandling.

Det vil sige, at de blot er testet positive for corona, i forbindelse med at de er blevet indlagt på grund af anden sygdom.

SSI skønner også, at antallet af daglige nyindlæggelser vil ligge på mellem 150 og 360 i starten af februar.

Til sammenligning har der de seneste to dage været over 200 nyindlæggelser om dagen. Mandag var der hele 229 nyindlæggelser, som er det hidtil højeste for et døgn under epidemien.

Fra SSI understreger direktør Henrik Ullum, at skønnet for nyindlæggelser skal tages med forbehold.

Det skyldes fortsat store usikkerheder omkring omikronvarianten, siger han.

Under epidemien er SSI dagligt kommet med tal for, hvor mange indlagte patienter på landets hospitaler, der er smittede med corona.

Tallet har imidlertid også dækket over patienter, der er indlagt på hospitalerne, fordi de eksempelvis har brækket et ben og så tilfældigvis er smittet med corona.

Det har fået fagfolk såvel som politikere til at efterspørge mere præcise tal for, hvor mange der egentlig er indlagt på grund af corona og ikke med corona.

SSI har oplyst, at der inden længe vil komme mere præcise tal for, hvor mange der er indlagt på landets hospitaler, fordi de er syge af corona.

/ritzau/