Hver fjerde ansatte i ældreplejen er smittet med corona. Pårørende bedes endnu engang om at smøge ærmerne op

Hver fjerde ansatte i ældreplejen er i pandemiens sidste krampetrækning smittet med corona. Det viser tal fra Statens Serums Institut. De høje smittetal har ført til talrige sygemeldinger på området, og i Avisen Danmark kan man læse, hvordan flere kommuner på grund af personalemangel er nødsaget til at nedprioritere eller helt undlade rengøring og tøjvask hos de ældre borgere. Det bekymrer Ældresagen, for rengøring er "allerede skåret ind til benet" og kan have konsekvenser for smitten, siger chefkonsulent i Ældresagen Marie Lilja Jensen i samme artikel.