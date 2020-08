Der er registreret 15.617 smittede i Danmark, siden test for coronavirus blev sat i værk i februar.

Hver fjerde dansker er blevet testet for coronavirus, siden myndighederne begyndte at teste i slutningen af februar.

Tal fra Statens Serum Institut viser søndag, at yderligere 21.563 personer er testet det seneste døgn.

Det bringer det samlede antal testede personer op på 1.400.577 - svarende til cirka hver fjerde dansker.

Det samlede antal test er højere og nærmer sig to millioner. Helt nøjagtigt er der udført 1.938.033 coronatest.

Det skyldes, at nogle personer bliver testet flere gange.

Det var en medarbejder fra TV2, der som den første i Danmark, blev testet positiv for covid-19 27. februar.

Det skete, efter at han var vendt hjem fra en skiferie i Norditalien.

Siden dengang er der frem til søndag registreret 15.617 smittede i Danmark.

13.340 har overstået infektionen.

Det betyder ifølge Seruminstituttets definition, at man hverken er indlagt eller død, 14 dage efter at infektionen er påvist.

Der er registreret 621 coronarelaterede dødsfald. Det er personer, der er døde inden for 30 dage efter påvist coronavirus.

De danske myndigheders teststrategi har skiftet flere gange, siden pandemien ramte landet.

I starten var test forbeholdt de mest syge.

Siden er testkapaciteten mangedoblet, og grupperne, der tilbydes test, er udvidet.

Også personer uden symptomer kan blive testet for coronavirus. Det foregår i hvide telte, der er skudt op i byer over hele landet.

Statens Serum Institut meddelte forleden, at 18.000 tilfældigt udvalgte danskere i august inviteres til at blive testet dels for aktuel smitte, dels for antistoffer efter infektion.

Det skal give et fingerpeg om, hvor mange danskere, der har haft sygdommen - måske uden at de selv har været klar over det.

Det formodes, at antistoffer skaber en vis form for immunitet mod at blive smittet igen.

Hvor længe denne immunitet varer ved, er dog uvist.

/ritzau/