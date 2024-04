Hver fjerde forlod jobbet sidste år: Udskiftning i socialrådgivere på familieområdet går ud over børnene

Velkommen til dagens morgensamling på en morgen, der for store dele af landet er præget af nattens massive mængder regn.

I løbet af 24 timer faldt der stedvist op mellem 40 og 60 millimeter regn, hvilket ifølge DR's meteorolog Anders Brandt gjorde tirsdag den 2. april til den mest regnfulde aprildag i 100 år.

Sidste gang en sådan regnmængde blev registreret på ét døgn var i 1874.

Drab på nødhjælpsarbejdere vækker forargelse hos Biden

Drabet på syv nødhjælpsarbejderne fra organisationen World Central Kitchen (WCK) natten til tirsdag i Gaza som følge af israelsk luftangreb forarger USA's præsident Joe Biden, som slår fast, at Israel ikke beskytter civile godt nok. Det skriver ritzau.

I en pressemeddelelse fra Det Hvide Hus udtaler præsidenten:

"De sørgede for mad til de sultne civile i midten af en krig. De var modige og uselviske. Deres død er en tragedie."

Ifølge ritzau udtaler Stabschefen for Israels hær, Herzi Halevi, i en video på det sociale medie X, at luftangrebet i Deir al-Balah skyldtes en "fejlidentifikation".

"Jeg vil være meget tydelig om, at angrebet ikke blev udført med hensigten om at skade nødhjælpsarbejderne fra WCK."

"Det var en fejl, som skyldes fejlidentifikation om natten i en krig, hvor forholdene er meget vanskelige. Det skulle aldrig være sket," siger Herzi Halevi.

Udskiftning af socialrådgivere efterlader familier i uvished

Det har alvorlige konsekvenser for sårbare børn og unge, når der hyppigt er stor udskiftning af socialrådgivere i landets familieafdelinger. Det påpeger en eksperter over for DR, der skriver, at en fjerdedel af alle socialrådgivere på det specialiserede børneområde forlod deres stilling i løbet af sidste år.

Ifølge forkvinde for Socialrådgiverforeningen, Signe Færch, er den store udskiftning tæt forbundet til mangelfuld sagsbehandling og overskridelse af frister.

“I alle de kommuner, jeg har været i kontakt med på grund af problemer med dårlig sagsbehandling, har der været et element af høj udskiftning af medarbejdere i afdelingen,” siger hun til DR.

Faderhuset fascinerer igen

I podcasten "Ruths Hus" fra Third Ear er Faderhuset igen kommet i mediernes søgelys og er i skrivende stund den mest populære podcast på Apple Podcast.

Men medierne skal være opmærksomme på deres magt, fordi de har et ansvar i at forme borgernes syn på religiøse minoriteter, vurderer en ekspert i dagens udgave af Kristeligt Dagblad.

Frikirken opstillede nemlig klare fjendebilleder: Verden udenfor var korrumperet og fuld af ondskab, og hvis man ville opnå frelse, måtte man makke ret og lystre Ruth Kristiansen (tidligere Evensen).

Bøgen sprang først ud på Fyn

De første bøgeblade er nu sprunget ud. Nærmere bestemt på Nordøstfyn tæt ved Bregnør, som det første sted i landet. Det skriver TV2 Fyn.

Ifølge TV2 Fyn sprang årets første bøgetræ ud på Nordfyn Foto: Leif Tuxen

Og det er ikke et helt tilfældigt bøgetræ, der nu betragtes som det første til at have sprunget ud. Mediet skriver, at det faktisk er femte år i træk, at netop denne bøg springer ud som den første og dermed har et forspring på sine artsfæller.