Hver fjerde husejer har energiforbedret boligen det seneste år

Mange danskere har fået skiftet vinduer eller lagt ekstra isolering på loftet for at spare på energiregningen.

Der er blevet skiftet vinduer, lagt ekstra isolering og installeret ny varmeforsyning som aldrig før hos danske husejere det seneste år.

Det viser en spørgeundersøgelse foretaget for Energistyrelsen.

27 procent af husejerne svarer, at de har energiforbedret boligen i løbet af det seneste år.

Cirka halvdelen af dem har fået skiftet vinduer, 24 procent har renoveret taget, mens 20 procent har skiftet opvarmningsform fra eksempelvis gasfyr til varmepumpe eller fjernvarme.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Mere end hver fjerde husejer svarer, at de har fået lavet store eller små energiforbedringer af deres boliger gennem det sidste år. Det er flere, end vi har set ved tidligere undersøgelser, siger vicedirektør i Energistyrelsen Stine Leth Rasmussen.

Det er udsigten til at spare penge på energiregningen, der er motivet bag hovedparten af boligforbedringerne.

78 procent svarer, at de har investeret for på sigt at spare penge.

- Der er meget, der tyder på, at det er de høje energipriser, der får folk til at reagere. Folk er blevet enormt bevidste om deres energiforbrug og vil gerne gøre, hvad de kan for at spare på det, siger Stine Leth Rasmussen.

44 procent svarer, at de har forbedret boligen for at øge værdien af den.

En tredjedel peger på, at de med energiforbedring af deres bolig kan være med til at reducere Danmarks afhængighed af gas fra Rusland.

- Så der er i virkeligheden mange gode motiver i spil for boligejerne, siger Stine Leth Rasmussen.

Det tyder på, at danskerne fortsat har stor appetit på at optimere boligernes energiforbrug.

Hver tredje svarer således i undersøgelsen, at de overvejer at energiforbedre det kommende år.

I efteråret kunne danskerne søge hos en såkaldt bygningspulje om tilskud til boligforbedringer, der sparer energi.

På åbningsdagen 14. september modtog Energistyrelsen over 7000 ansøgninger, og der blev søgt tilskud for mere end de 121 millioner kroner, som var afsat.

En ny runde åbner i 2023, som igen gør det muligt at søge tilskud til forskellige former for renovering.

Energistyrelsens undersøgelse er foretaget blandt 2000 danskere i alderen 18 til 75 år i perioden 29. august til 12. september 2022.

/ritzau/