Hver fjerde kvinde har en lang uddannelse - mod hver sjette mand

Så mange flere 25-45-årige kvinder har gennemført en videregående uddannelse i 2022 sammenlignet med mænd i samme aldersgruppe.

Det viser nye tal Danmarks Statistik ifølge Danica Pension.

270.003 25-45-årige mænd har i 2022 fuldført en videregående uddannelse, mens det for kvinder er 375.640.

Der er dermed 24 procent af kvinderne i den pågældende aldersgruppe, der har en videregående uddannelse, mens det for mændene er 17,2 procent.

Det svarer til cirka hver fjerde kvinde og hver sjette mand.

Det er ifølge Britt Dinesen Christiansen, der er seniorøkonom i Danica Pension, en relativt stor forskel.

Hun fortæller, at kvinder har været foran mændene på uddannelsesniveau siden 2001, hvor statistikken går tilbage til. Og tendensen ser ud til at fortsætte, vurderer hun.

- Vi ser, at skellet bliver større og større. Andelen af kvinder, der tager en videregående uddannelse, er vokset noget mere siden 2001, end det gælder for mændene. Det er en støt stigende tendens, og den kunne godt se ud til at fortsætte, siger hun.

Men på trods af, at kvinder er foran på uddannelsesniveau, ses der en forskel i lønniveauet mellem kvinder og mænd.

De seneste tal for lønforskelle viste i 2021, at kvinder i gennemsnit tjente 12,4 procent mindre end mænd, oplyser Danica Pension.

Ifølge Britt Dinesen Christiansen er det tankevækkende, at kvinders lønniveau stadig halter så meget bagud.

Hun peger på, at der stadig er nogle usagte lønforskelle mellem mænd og kvinder, som kan være med til at fastholde kvinderne på et lavere lønniveau.

- Der er nogle uforklarlige kønsforskelle på lønniveauet. Selv om en mand og en kvinde har nøjagtigt samme jobfunktion og samme alder, så er der stadig eksempler på, at manden får mere i løn end kvinden.

Forskellen i lønniveauet rykker sig ikke meget, vurderer hun.

De seneste tal fra 2021 viser, at forskellen i lønniveauet mellem mænd og kvinder steg en lille smule.

- Vi har dog en forventning om, at forskellen mindskes over tid, især med hensyn til at kvinder får højere og højere uddannelse.

/ritzau/