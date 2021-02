Hver fjerde med positiv pcr-test har meldt sig smittet i app

Tæt på 55.000 har meldt sig smittet i app. Det svarer til lidt mere end hver fjerde bekræftede tilfælde.

Knap 55.000 personer har meldt sig smittet med corona i appen Smittestop, der skal være med til at bryde smittekæder i samfundet. Det oplyser Sundhedsministeriet på Twitter.

Siden appen blev lanceret 18. juni sidste sommer, er cirka 190.000 personer bekræftet smittet med corona. Det svarer altså til, at lidt mere end hver fjerde af de bekræftede smittede har oplyst det i appen.

Sundhedsministeriet oplyser, at nogle brugere kan være kommet til at melde sig smittet flere gange. Data tyder dog på, at fleste kun har gjort det én gang.

I appen kan man oplyse, at man er smittet med covid-19. Herefter advares andre app-brugere. Man advares, hvis man har været mindre end en meter væk fra en smittet i mere end 15 minutter i det tidsrum, hvor den smittede forventes at have været smitsom.

De andre brugere kan ikke se, hvem den smittede er, men kun at de har været tæt på en smittet. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man bliver testet hurtigst muligt, hvis man får besked om, at man har været tæt på en smittet.

Appen er nu downloadet tæt på 2,2 millioner gange siden lanceringen i sommer. 91.290 borgere har frem til udgangen af sidste uge angivet, at den er grunden til, de har booket en coronatest.

Det er dog kun cirka 60 procent, som har angivet en grund til, at de booker en prøve, hvorfor den reelle andel kan være større eller mindre.

Efterfølgende er 834 af dem, der har angivet Smittestop-appen som grunden til deres coronaprøve, testet positive for covid-19.

Appen er blevet kritiseret for, at det ikke er muligt at registrere sig som smittet, hvis man er blevet testet positiv i en lyntest. Det er dog forventningen, at man vil få mulighed for det i begyndelsen af året.

I antallet af bekræftede coronatilfælde, der bygger på tal fra Statens Serum Institut, indgår heller ikke positive lyntest.

/ritzau/