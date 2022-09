Hver fjerde rejsende tager toget over Storebælt

DSB oplever i disse måneder fremgang i antallet af passagerer, og det er især, når det kommer til trafikken over Storebælt og salget af udlandsrejser, at fremgangen er størst.

Det skriver Jyllands-Posten.

DSB har alene over de seneste fem måneder haft over 25 procent af samtlige rejsende over Storebælt. Det gælder både dem, der tager fra øst mod vest - og omvendt.

Fremgangen er så markant, at markedsandelen for tog ifølge Jyllands-Posten formentlig aldrig har været højere.

Det er blandt andet høje brændstofpriser, som har haft betydning for togdriften i form af flere passagerer. Det siger Flemming Jensen, der er administrerende direktør i DSB.

- De høje brændstofpriser gør, at nogle rejsende vælger toget til - især på de lidt længere rejser, hvor benzinprisen påvirker rejsens pris mest, siger han til Jyllands-Posten.

Sammenligner man med andre transportformer, flyttede biler i juli for eksempel godt 63 procent af alle rejsende. For busserne gjaldt det 3,8 procent af rejsende. 3,7 procent af dem rejste med fly.

Kigger man specifikt på landets busruter, mangler de lige nu mellem 10 og 20 procent af de kunder, de havde før coronaepidemien.

Til gengæld lå salget af DSB-rejser over Storebælt 24 procent højere i juli i år end i juli 2019. Det vil sige inden coronaepidemien.

Samme måned solgte DSB ligeledes 59 procent flere udlandsrejser end i 2019.

Væksten i solgte udlandsrejser er ifølge Flemming Jensen den største hos DSB. Men det kommer også fra "et meget lavt niveau", siger direktøren, som mener, at mange danskere har fået smag for at tage på togferie.

Når det handler om Storebælt, kan en stor satsning hos DSB på billige Orange-billetter forklare en del af succesen, siger Flemming Jensen.

Han mener også, at det kan ses, idet DSB's markedsandel er vokset, selv om der ikke kører færre biler over broen.

/ritzau/