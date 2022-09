Hver fjerde skolepatruljeelev har oplevet at blive råbt ad

Rådet for Sikker Trafik indleder mandag en kampagne, som skal få trafikanter til at finde mere overskud frem.

Skolepatruljeeleverne stiller sig ud på vejene for at hjælpe andre elever over trafikerede veje.

Hver fjerde patruljemedlem i landet har imidlertid oplevet at blive råbt ad eller skældt ud. Det viser en ny undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik.

Derfor indleder rådet fra mandag kampagnen "Pas godt på skolepatruljen", som skal opfordre vrede og utålmodige bilister og cyklister til at slå koldt vandt i blodet.

Skolepatruljerne har nemlig ikke fortjent at få en dårlig oplevelse, når de udfører deres frivillige arbejde, mener Liv Kofoed-Jensen, der er seniorprojektleder hos rådet.

- Skolepatruljeeleverne er enormt seje, for de yder en stor indsats for trygheden på skolevejen. Desværre oplever de indimellem utålmodige trafikanters kommentarer eller manglende efterlevelse af deres anvisninger.

- Vi skal alle sammen finde overskud til at give skolepatruljerne tid til at udføre deres arbejde trygt og sikkert, siger hun i en pressemeddelelse fredag.

Det er især i Region Hovedstaden, at de har oplevet at blive råbt af i forbindelse med det frivillige arbejde.

Hver tredje svarer i undersøgelsen også, at de har oplevet at blive dyttet ad.

Til trods for utålmodigt dytteri og vrede kommentarer svarer ni ud af ti skolepatruljeelever alligevel, at de både er glade og trygge ved at indgå i patruljen.

Undersøgelsen viser også, at mange føler, at de er blevet mere ansvarsbevidste ved at indgå som en del af skolepatruljen. Det skyldes især, at de har hjulpet andre sikkert gennem trafikken, svarer de.

De fleste skolepatruljeelever, som indgår i undersøgelse, går i enten 6. eller 7. klasse. I alt er 2085 elever blevet spurgt ind til deres oplevelser.

Kampagnen rulles ud i 78 af landets 98 kommuner.

/ritzau/