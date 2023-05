Hver fjerde socialpædagog udsættes for vold på arbejdet

Mere end hver fjerde socialpædagog er inden for det seneste år blevet udsat for fysisk vold på arbejdet.

Det viser en undersøgelse fra fagforeningen Socialpædagogerne.

22.000 medlemmer har modtaget spørgeundersøgelsen. Næsten 3100 har besvaret samtlige spørgsmål i den.

Voldsepisoderne indebærer slag, spark og mere alvorlige tilfælde, viser besvarelserne.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det har fundet sted på botilbud for voksne med udviklingshandicap eller sindslidelser eller på døgninstitutioner for anbragte børn og unge.

- Det er enormt alvorligt, at så mange socialpædagoger bliver slået, sparket eller det, der er endnu værre, fordi vi passer vores arbejde, siger forbundsformand Benny Andersen i en pressemeddelelse.

- At blive udsat for vold på arbejdet har store konsekvenser for socialpædagoger.

- For eksempel øger vold på arbejdet risikoen for depression, siger formanden og henviser til en undersøgelse fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

I undersøgelsen fra Socialpædagogerne har 31 procent af respondenterne desuden svaret, at de er blevet udsat for psykisk vold i arbejdssammenhæng.

- Den psykiske vold har lige så negative, nedslidende og ødelæggende konsekvenser for socialpædagogerne som den fysiske vold, vurderer Benny Andersen.

Et bredt flertal i Folketinget har netop afsat 1,3 milliarder kroner i en ny arbejdsmiljøaftale. Aftalen skal blandt andet forsøge at forebygge dårligt psykisk arbejdsmiljø.

Artiklen fortsætter under annoncen

Formanden anerkender, at aftalen er vigtig, men det er ikke nok, mener han.

Hvis man skal komme problemerne til livs på længere sigt, skal man starte med at indføre et uddannelseskrav, lyder et af hans forslag.

Ifølge undersøgelsen er forekomsten af vold mod socialpædagoger, der oplever mangel på faglighed på arbejdspladsen, nemlig mere hyppig.

- Derfor er løsningen at styrke netop fagligheden og reducere arbejdspresset på socialpædagogiske tilbud, mener han.

- Til gavn for os socialpædagoger, men ikke mindst for de mennesker, som har brug for støtte til at overkomme komplekse udfordringer i livet.

/ritzau/